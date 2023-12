Molti belgi trascorreranno il Capodanno all'estero: dove andranno in vacanza?

D-3 prima di Capodanno. Un nuovo anno che alcuni hanno scelto di festeggiare all'estero. Per alcuni, è un'occasione per prendere un po' di sole. Per altri, è solo un cambiamento di scenario e di abitudini. Di conseguenza, 25.000 passeggeri attualmente transitano quotidianamente per l'aeroporto di Charleroi. Per celebrare il nuovo anno, molti hanno scelto le principali città europee e destinazioni di celebrazione. “Andremo a Praga a festeggiare. Ci divertiremo e festeggeremo gli ultimi momenti dell'anno con gli amici”.“, ci ha detto un viaggiatore.

Per Bernardo, che vive in Belgio da 7 anni, questa vacanza di Capodanno è sinonimo di riunione. “Sono molto felice perché i miei antenati venivano dal Brasile” Lui dice. Altri preferiscono cercare un po’ di sole e cielo azzurro. Questo è il caso di Nathalie e del suo compagno che si sono recati a Pisa, in Italia. “Passeremo il Capodanno in un posto che ci piace e che conosciamo. Altrimenti gli altri giorni leggeremo, ci rilasseremo, cammineremo e mangeremo pasta.”Dice. Ogni giorno, in media, transitano per l'aeroporto circa 25.000 passeggeri. “Abbiamo un profilo leggermente diverso durante le vacanze di fine anno. Dato che è Natale, si tratta più di tornare in famiglia e quindi soggiorni leggermente più lunghi. Qui, abbiamo più un profilo di 3-4 giorni,” Egli ha detto. Specifica Hervé Française, segretario generale dell'aeroporto di Charleroi.