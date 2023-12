L’Ucraina triplicherà la produzione di armi e attrezzature nel 2023

La produzione interna di munizioni, in particolare di artiglieria, è aumentata in modo significativo, ha affermato mercoledì il presidente Zelenskyj, durante un incontro con diversi rappresentanti dell'industria ucraina.molto importante“.

Quest’anno le relazioni tra il Ministero della Difesa dell’Ucraina e il resto del mondo si sono intensificate. Ad esempio, il paese ha collaborato con il produttore di armi tedesco Rheinmetall per riparare veicoli militari prodotti in Occidente e, infine, produrli in Ucraina. La joint venture (Rheinmetall-Ukrainian Defence Industry) è stata creata il 18 ottobre.

Poche settimane dopo, è stata la volta degli Stati Uniti di approvare una dichiarazione di intenti sulla produzione congiunta di armi con l'Ucraina. Questo accordo contribuirà alla costruzione di impianti di produzione in Ucraina per la fornitura di armi, compresi equipaggiamenti di difesa aerea e munizioni.

Si prevede che la produzione continuerà fino al 2024, dove “Particolare attenzione sarà riservata alla produzione di esplosivi e polvere da sparo, che nel resto del mondo scarseggiano“Saranno semplificate anche le procedure amministrative per l’importazione di armi e attrezzature.