“Mi ha chiamato un uomo molto gentile. Avevo buoni motivi per preoccuparmi, stavano cercando di prelevare 2.500 euro dal mio conto.”

Vittima di Phishing: le banche saranno costantemente disponibili a bloccare le tue app bancarie

No, non ce l’aveva. Quindi l’uomo apparentemente ben intenzionato ha promesso di richiamare entro mezz’ora. Questa telefonata le sembrò strana, così Monique chiamò Safeonweb, che le disse di non rispondere alla telefonata successiva, perché si trattava solo di phishing. Ho seguito la raccomandazione di non fare clic su collegamenti sospetti o sui dettagli di contatto e sui numeri di carta bancaria. Quindi un’e-mail da Safeonweb ha raggiunto Monique invitandola a identificare le truffe. Possono essere rilevati anche vari tipi di truffe (comprese le truffe amorose). Surfersanssoucis.safeonweb.be.

Un’altra truffa dello stesso tipo, ma questa volta utilizzando bpost. Tramite e-mail ti viene chiesto di versare una piccola somma su un conto per ricevere un pacco inviato dall’estero, che non ha affrancature sufficienti. Dopo aver inviato i tuoi dati di contatto, incluso il tuo numero di cellulare, riceverai una chiamata che ti avvertirà che una persona malintenzionata sta cercando di estorcerti denaro, poiché diversi pagamenti con carte bancarie sono già stati registrati. Fortunatamente, questi importi sono solo da piccoli a moderati. Dovremmo opporci? Ovviamente non potevi chiedere di meglio. Anche in questo caso ti verrà chiesto di fornire le tue coordinate bancarie per la verifica.

La truffa emergente più pericolosa: le organizzazioni criminali hanno truffato i belgi per 11 milioni di euro

Jean-Luc, che è stato la “vittima” di questa frode: “La mia banca, che ho contattato direttamente, mi ha detto che nessuno aveva provato a prelevare i soldi sulla mia fattura. Quindi ho dovuto occuparmi di criminali informatici”.