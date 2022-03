une pénurie d’opioïdes se profile in Svizzera

Les opioïdes pour la voie orale, in particolare le preparazioni a base di morfina, non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera. Face à la pénurie grave qui se profile, le Département fédéral de l’économie (DEFR) a décidé de liberer les réserves obligatoires.

Les livraisons actuelles d’opioïdes oraux à libération prolongée ne suffisent pas à rassicurar un approvisionnement stable du marché suisse, ont indiqué le DEFR et l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique un payés communi

Perturbazioni massicce

La situazione è dovuta a problemi di capacità nella fabbricazione di farmaci complessi, qui agissent en libérant le principe actif sur une période prolongée (médicaments à action retardée).

I prodotti interessati sono indicati per il soulagement des douleurs chroniques d’intensité moyenne à sévère. Certi medicinali sont égallement utilisés comme traitement de sostituzione orale de l’opiodépendance.

Depuis un an environ, l’approvisionnement en opioïdes oraux de la Suisse est affettié par des perturbations récurrentes et massives. Les acteurs économiques ne peuvent que difficilement faire face à ces perturbations, compte tenu du nombre restreint de fournisseurs et de la forte inégalité de laur présence sur le marché suisse.

Alternative terapeutiche limitate

La situazione non è stata utilizzata come risultato per i ricorsi à d’autres opioïdes, i medicinali a base di principi attivi simili come l’idromorfone o l’ossicodone non è stata utilizzata come plusponibles in quasantité. À cela s’ajoute que la prescrizione d’autres opioïdes n’est pas possible pour tous les groupes de pazienti.

Il problema si pone in particulier dans le cadre du traitement de la dépendance aux opiacés, o il n’existe le plus souvent pas de principe actif adéquat pour remplacer un prodotto indisponible.