Les mots forts di Thierry Henry sur la santé mentale des joueurs!

Quand Thierry Henry parla, tout le monde écoute. L’attuale consulente d’Amazon Prime Video L’Equipe, livrant une interview concernant la santé mentale des joueurs, notamment somes comme Neymar ou Lionel Messi. Sujet qui preoccupe beaucoup l’ancien d’Arsenal puisque ce dernier a parlé de l’importance d’écouter les joueurs et de les entender lorsque ces derniers font part de leur mal-être. Henry a égallement parlé de son expérience personle pour interpeller sur ce sujet souvent tabou et mis de côté.

Henry parle de la santé mentale des joueurs

Pour principiante, Henry a insi parlé de la santé mentale de Neymar et de ses plaintes, défendant le Brésilien. “Quand on analysis une action et qu’il ne s’est pas replacé, OK c’est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien… mais il ya des raisons. Neymar a souvent parlé ” dans ses dernières interviste de son bien-être, de la pression… Donc ma première réflexion était :”Est-ce qu’il est bien ?” Ce n’était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n’accélère plus… Il parle mais est-ce qu’on l’entend ? Il demande de”l’aide”, il ya des Chooses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain ” , explique -t-il, avant de parler du cas de Messi et de son départ du FC Barcelone.

“uand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension. Lorsque Lionel a pleuré en partant de Barcelone, ce n’était pas programmé. Quand tu penses que tu ne vas jamais partir de quelque part et que ” d’un coup ça arrive, ça crée un choc émotionnel. ancien joueur professionnel, qui n’hésite pas à utiliser sa propre situation à l’époque pour illustrer ses proppos.

Henry parle de son passé

Quand je suis parti d’Arsenal pour Barcelone (en 2007), il m’a fallu un an pour être bien… J’arrive blessé, je suis en période de divorzio, je dois apprendre un nouveau système, vous mélangez tout ça , cela joue sur le mental”, souffle l’ex-gunnar, interrogé sur le pourquoi du comment le sujet est encore tabou dans le football, a contrario d’autres sports. “Je ne sais pas comment les gens réagiraient si un joueur de foot parlait comme ça à la fin d’un match, expliquant qu’il n’était pas bien mentalement. À mon époque, c’était beaucoup plus dur, totalement tabou. ” Même dans le groupe. pas le cas.”T’as mal ? – Non”, même si t’avais mal. Aujourd’hui, un joueur peut s’ouvrir plus. Mais si tu dis :”Mentalement, je n’étais pas bien ‘Le match d’après tu peux prendre cher à l’extérieur. , la semaine dernière !” Ce n’est pas facile d’ouvrir toutes les portes et que tout le monde arrive à lire qui tu es”, selon Thierry Henry, qui a donc décidé de parler longuement de à ce persujet afin des joueurs de pouvoir s’exprimer plus librement et sans crainte à ce sujet.