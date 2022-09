Quello che sappiamo delle ultime ore della regina Elisabetta II

La regina Elisabetta II, la monarca più famosa del mondo, è morta giovedì all’età di 96 anni, nella sua residenza scozzese a Balmoral, inaugurando una nuova era per la corona britannica a cui aveva dedicato la sua vita.







coppia AFP

Pubblicato il 09/09/2022 alle 13:35 Tempo di lettura: 3 minuti



IlLa regina Elisabetta II è morta giovedì al castello di Balmoral in Scozia dopo quello che sembrava essere un deterioramento della sua salute, così rapidamente che due dei suoi figli e il nipote William non sono stati apparentemente in grado di raggiungere il suo letto in tempo.







Sono le 12:32 a Londra (13:32 in Belgio) quando il primo breve ma allarmante comunicato stampa di Buckingham Palace ha riportato il mondo ai medici della regina, “preoccupati” per la sua salute.

La stampa britannica ha riferito venerdì che i più vicini alla regina si aspettavano il peggio da diverse ore. King ha dovuto annullare una riunione in videoconferenza la sera prima e, alle 9:00, “i medici sapevano che le restavano solo poche ore da vivere”, ha assicurato a The Sun, quando il Daily Mail evoca “una svolta in peggio giovedì mattina presto”.

Le persone a lui vicine si organizzano urgentemente per andare nelle Highlands scozzesi. In primo luogo, l’erede Charles e sua moglie Camilla, che, secondo la stampa, hanno lasciato Dumfries House nel sud della Scozia alla fine della mattinata a bordo dell’elicottero reale. A Balmoral, si incontrano di nuovo con la sorella di Charles, Anne.

Non sappiamo l’ora esatta della morte della regina, avvenuta nel “pomeriggio”, secondo Buckingham. Il primo ministro Lise Truss, che è stata ufficialmente nominata dal re a Balmoral martedì, è stata informata intorno alle 16:30 ora locale (17:30 ora belga) secondo i suoi servizi, due ore prima dell’annuncio ufficiale.

Se Carlo e Anna avrebbero quindi potuto assistere agli ultimi momenti del re, ciò potrebbe non essere stato il caso dei suoi altri due figli, Andrea ed Edoardo, e del principe William. Sono arrivati ​​​​in Scozia su un aereo della RAF e non hanno varcato i cancelli del castello, con la faccia chiusa, fino alle 17:00 (18:00 a Bruxelles).

Il principe Harry, in contrasto con la famiglia reale, arriva più tardi, da solo, quando la notizia si sta già diffondendo in tutto il mondo. Partirà anche separatamente venerdì mattina su un volo di linea britannico.

Appena sei ore separarono il primo comunicato stampa del palazzo dall’annuncio ufficiale della morte di Elisabetta II, le cui cause non furono rivelate.

deterioramento della salute

La salute della 96enne è visibilmente peggiorata da diversi mesi, in particolare dalla morte del marito Filippo nell’aprile 2021. Aveva trascorso una notte in ospedale lo scorso ottobre per controlli anche naturalistici e non è mai stata denunciata. Il palazzo, da allora, ha sollevato “problemi di mobilità”.







Nelle ultime foto di Elisabetta II a Balmoral, scattate martedì, l’aspetto della sua mano destra, bluastra, ha sollevato interrogativi. Apparve lì sorridente, eretta ma più debole che mai.