Dopo aver cancellato il suo tour “Multitude”, Stromae è riemerso

Lo scorso maggio, Stromae ha dovuto annunciare con riluttanza che non avrebbe continuato il suo tour “di massa” a causa di problemi di salute. Ciò sarebbe continuato per tutta l’estate e fino a dicembre.

L’artista ha spiegato che aveva bisogno di un periodo di riposo e perdono più lungo di quanto avesse immaginato. Tutti i concerti che avrebbe tenuto e le esibizioni che avrebbe dovuto eseguire ai festival sono stati cancellati.

“È meglio avere Stromae viva e prendersi cura della sua salute piuttosto che non averla affatto!”: i fan reagiscono all’annuncio del cantante

“L’album e il tour Multitude che abbiamo lanciato insieme più di un anno fa è per me il culmine e una fonte di grande orgoglio personale e collettivo”.spiegò Stroma. “È stato un grande piacere averti sul palco dall’inizio di questo tour e condividere questa avventura con tutti i team che hanno coreografato questo straordinario spettacolo insieme a me.

Oggi il belga è riemerso sui suoi social network augurando ai suoi fan una grande estate di musica. “L’anno scorso, molti di voi sono venuti a rendere omaggio al Multitude Tour durante la stagione dei festival. Grazie ancora per il vostro supporto e amore. Speriamo che vi godiate l’estate della musica.”possiamo leggere.

“Il team Mosaert sta pensando a te”.ha finito.

Questa è l’enorme quantità di denaro che Stromae rischia di perdere dopo aver cancellato il suo tour