“È la peggiore conclusione di vacanza che potessimo immaginare”

Le vacanze in Italia stavano andando bene per Mauro e sua moglie. Purtroppo il viaggio di ritorno ha rovinato tutto.

Ecco come rovinare una fantastica vacanza in coppia. Mauro e sua moglie Wendy, di Genk, hanno trascorso un meraviglioso soggiorno in Italia. Ma tutto è andato distrutto ieri quando è arrivato all’aeroporto di Venezia per tornare in Belgio.

“Eravamo all’aeroporto di Venezia alle 16 per il volo delle 18.25. Alle 19 abbiamo ricevuto un messaggio che il volo era in ritardo fino alle 22. Delusione per circa duecento persone che dovevano salire sullo stesso aereo per Charleroi. Alle 20.00 , c’è stato un altro annuncio del volo posticipato alle 22:30. Avevo già la sensazione che il volo fosse stato cancellato e che le cose sarebbero andate storte. E sì, alle 21:00, tutti sono stati informati che il volo era stato cancellato. dice il belga a Nieuwsblad.







Così Mauro e Wendy hanno dovuto trovare un’alternativa e sono volati all’aeroporto di Bologna con un volo previsto per venerdì alle 9:00. Per fare questo, hanno preso un treno alle 4 del mattino e un taxi. Ma una volta arrivati ​​lì, non è stato così semplice perché il loro nuovo volo è stato ritardato immediatamente.

“Anche il volo delle nove del mattino è stato ritardato”, ha detto Mauro ai nostri colleghi. Alla fine, sembra che la coppia sia finalmente riuscita a tornare insieme stamattina… ma a Eindhoven. “Siamo entrambi esausti. Quando il volo arriverà a Eindhoven non saremo a destinazione per molto. Dobbiamo ancora andare da Eindhoven a Charleroi. La mia macchina è ancora lì. Poi è un’altra ora e mezza di macchina per Genk ( …) comunque. È la peggiore conclusione di vacanza che possiamo immaginare”.