Quanto costa un’auto elettrica rispetto ai motori a benzina e diesel?

Secondo i dati del quadro di valutazione del Creg, il regolatore federale dell’energia, i contratti elettrici hanno raggiunto il loro prezzo massimo nell’ottobre 2022. A quel tempo, un individuo pagava circa 69 centesimi al chilowattora per un nuovo contratto elettrico. A questo prezzo percorrere 100 km in auto elettrica costa circa dodici euro (tenendo conto del consumo di 17 kWh ogni 100 km).

Tuttavia, i prezzi dell’elettricità sono diminuiti drasticamente da allora. Tuttavia, secondo il cruscotto Creg, il prezzo dell’energia elettrica è sceso a circa 48 centesimi al kWh a marzo 2023. A questo ritmo, il costo per viaggiare con un veicolo elettrico è di circa otto euro (sempre con un consumo di 17 kWh per 100 km).

Il termico rimane più costoso

E per benzina e diesel? Si noti che anche il costo dei combustibili fossili è aumentato al culmine della crisi energetica. Tuttavia, il sistema a cricchetto inverso indica che le oscillazioni sono meno potenti di quelle elettriche. Infatti, quando il prezzo del petrolio sale, l’accisa scende. E quando il prezzo al barile scende, la quota di produzione sale.

L’auto elettrica sotto i 25.000 euro è già stata annunciata

Così, secondo i dati forniti da FPS Economy, il prezzo per percorrere 100 km con un’auto a benzina ha oscillato tra 10,8 e 12,1 euro nel corso di un anno (tra il secondo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023). Per i diesel la forbice era ancora più ristretta: tra 9,8 e 10,9 euro per 100 km.

Per un veicolo elettrico, le differenze erano maggiori, secondo i dati di FPS Economy. La tariffa minima per 100 chilometri era di 5,1€, contro i 9,5€ della tariffa massima.

Accensione di gas naturale compresso

Va notato che le auto che utilizzano gas naturale compresso, CNG, hanno subito le maggiori variazioni di prezzo. Secondo i dati di FPS Economy, siamo saliti a 17,6€ per percorrere 100 km! Ma nel primo trimestre del 2023 siamo scesi a 11,2 euro.

Tasse più morbide

Si noti inoltre che le tasse per le auto sono molto più morbide rispetto a quelle elettriche. In Vallonia, la tassa di immatricolazione è di € 61,50 e la tassa annuale è di € 92,93. Ovviamente, queste tasse possono cambiare quando la maggior parte degli automobilisti è dotata di veicoli elettrici.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, è dichiarato più economico per un’auto elettrica. Per non parlare del fatto che la loro durata di conservazione dovrebbe essere più lunga rispetto alle loro controparti termocoppie.