Indennità per ciclisti, pagamento sui treni: ecco i cambiamenti per il 1 maggio

Il ministro degli affari sociali e della sanità pubblica Frank Vandenbroecke ha annunciato che il numero annuo di sostituzioni valvolari aortiche percutanee eseguite per via transcatetere (TAVI) anziché per operazione, rimborsata dall’INAMI, aumenterà da 500 a 1.500 volte dal 1° maggio. (Fortuito).

Le valvole, essenziali per il corretto funzionamento del cuore, possono finire per funzionare male. In questo caso, a volte devono essere sostituiti in linea di principio con un intervento chirurgico. Ciò rappresenterebbe circa 3.000 operazioni all’anno. Ad alcuni pazienti per i quali non è possibile eseguire un intervento chirurgico (ad alto rischio, anziani, ecc.) viene offerta un’alternativa meno invasiva e meno rischiosa: la sostituzione percutanea della valvola aortica (TAVI). Secondo il Ministro della Salute Pubblica, questo intervento rappresenta un valore terapeutico aggiunto per i pazienti che non possono essere operati. Uno studio clinico randomizzato ha mostrato una sopravvivenza significativamente migliore fino a cinque anni in questo gruppo, nonché una diminuzione del ricovero in ospedale.

Il rimborso da parte dell’INAMI è riservato ai pazienti che soddisfano uno dei due criteri (inoperabili o ad alto rischio). “È stato stabilito che l’attuale numero massimo di rimborsi non è sufficiente a coprire tutti i pazienti inoperabili o ad alto rischio che richiedono un intervento percutaneo. Sto prendendo la decisione di aumentare questo numero per consentire a ciascun paziente di ricevere le cure di cui ha bisogno. Questa è la mia prioritàFrank Vandenbroek ha commentato.

Al fine di garantire qualità e sicurezza, sono previsti anche un certo numero di termini di pagamento per gli impianti, su proposta del Comitato Compensi per Impianti e Dispositivi Medici Invasivi. Pertanto, il numero di ospedali in cui questo dispositivo può essere collocato è limitato a centri che possono mostrare competenze minime per quanto riguarda l’impianto e che consentono una consultazione multidisciplinare tra medici delle diverse specialità coinvolte.