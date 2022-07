‘Beijing Express’ sulla M6: ‘Ci aspettavano sal*pes’: Valérie Trierweiler si spegne

“Beijing Express” sulla M6 : ‘Le Forze armate ci aspettavano’: esplode Valerie Trierweiler

L’ex first lady di Francia non ha macchiato le parole contro Ines Rage e sua sorella. I nomi degli uccelli volavano tra le due squadre.

Fu dichiarata guerra tra Valérie Trierweiler e Inès Reg.

Lo spettacolo della scorsa settimana ha evidenziato le tensioni tra la giornalista Valerie Trierweiler e il comico Ennis Rigg. L’unica messa in onda di mercoledì non lascia dubbi: le due donne non andranno in vacanza insieme!

Il comico non ha apprezzato la posizione dell’ex first lady di Francia quando la sua macchina le è passata davanti. “È divertente perché l’accoglienza che abbiamo con Xavier e Yoann (NdR: Xavier Domergue e Yoann Riou) è così amichevole. Ci diamo forza a vicenda”, spiega alla telecamera. “Non dà forza. Non è amichevole. È proprio: “Ehi gente, sì, vi conosco, come al solito”

Una tradizione che ha fatto ridere molto i netizen, non flirtare con l’ex fidanzata François Hollande che era contenta che Ennis e sua sorella Ennis stessero sventolando bandiera rossa, costringendo Valerie Trierweiler e la sua amica Karen a fermarsi per quindici minuti. “Si aspettavano lumache da noi”, è stata portata via. Hanno deciso di eliminarci. Se avessimo la bandiera rossa, non perderemmo tempo ad aspettare che una squadra li faccia incazzare. Una brutta giornata per un marito che deve fare i conti con un infortunio per Karen, e vengono spinti da Phil durante un evento.

( mc )