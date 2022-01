Il capo della marina tedesca si dimette dopo aver chiesto “rispetto” per Putin

Il portavoce ha detto all’Afp che il vice ammiraglio, che tra l’altro ha definito inappropriata l’idea che la Russia volesse invadere l’Ucraina, avrebbe lasciato il suo incarico “con effetto immediato”.

Quello che vuole Vladimir Putin è essere “rispettato”, ha dichiarato questo soldato secondo un video diffuso online, filmato durante un incontro di think tank tenutosi venerdì a Nuova Delhi.

“È facile dargli il rispetto che vuole e forse anche lui merita”, ha aggiunto. L’idea che la Russia voglia invadere parte dell’Ucraina sarebbe, ha detto, “una sciocchezza”.

Ha anche ritenuto che la Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014, “è andata e non tornerà” all’Ucraina.

Questo alto ufficiale aveva rivendicato la responsabilità nel pomeriggio, descrivendo le sue osservazioni come “sconsiderate”. “Nessuna molestia: è stato chiaramente un errore”, ha scritto su Twitter.

Ma in un comunicato stampa rilasciato questa sera ha chiarito di aver rassegnato le dimissioni per “evitare ulteriori danni alla Marina tedesca, in particolare alla Repubblica federale di Germania”.

Il ministero degli Esteri ucraino ha convocato questo pomeriggio l’ambasciatore tedesco Anka Feldusen dopo queste dichiarazioni, che Kiev ha ritenuto “totalmente inaccettabili”.

I commenti del vice ammiraglio sono arrivati ​​nel mezzo di una crisi russo-occidentale sull’Ucraina.

Da entrambe le parti sono in corso intensi sforzi diplomatici per evitare che la situazione peggiori, mentre decine di migliaia di soldati russi sono ancora ammassati sul confine ucraino.