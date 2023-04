Il rave party di Bierset è finito

Feedback: un sabato sera inquieto

Non sono state le campane a svegliare sabato gli abitanti di Berset (nei comuni di Grace-Hollon e Ouanes) vicino a Liegi, a questa notte; Ma i suoni di basso emessi dal rave party.

Questo tipo di evento non è il primo visto che la polizia è già intervenuta più volte negli ultimi anni per fare festa in questo locale. Secondo quanto riferito, i raduni si sono svolti anche durante il fine settimana.

Si tratta di un hangar abbandonato, vicino all’aeroporto di Liegi, un ex edificio militare, che ora appartiene a SOWAER, la compagnia aeroportuale vallone. Ci sono alcune case molto vicine ma il suono sembra raggiungere le zone limitrofe.

A questo rave hanno preso parte circa 2.000 persone. L’attrezzatura è stata installata intorno a mezzanotte (tra venerdì e sabato) e i festaioli sono arrivati ​​alle 3 del mattino.È in programma fino a lunedì seraconferma un partecipante di Tournai, Ma forse la polizia si fermerà prima.Ci sono molti fiamminghi settentrionali francesi e Hainaut sul sito di Liegi.

“È stato fantasticodice uno dei partecipanti, E lì, dormiremo un po’ in macchina“. I partecipanti autogestiscono la festa, con piattaforme protettive:Tutto è organizzato in modo che tutti possano trascorrere una piacevole serata.“

Residenti disturbati

Per quanto riguarda le molestie, i partecipanti al rave comprendono che ciò può turbare i residenti locali Ma qui, siamo in una zona, non ci sono davvero residenti nelle vicinanze”. Un altro oratore è giustificato. Non è l’opinione di una giovane donna che vive nel quartiere: “Fa molto rumore, abbiamo avuto un po’ di problemi a dormire e queste persone lasciano la loro spazzatura lì dentro. Abbiamo denunciato alla polizia, hanno detto che si stavano assumendo la responsabilità della situazione, ma non è cambiato nulla. Dicono che sono a corto di personale.“

Secondo diverse fonti, la polizia locale ha avvertito che non erano disponibili le risorse umane necessarie per intervenire. “All’inizio li abbiamo visti e ce n’erano molti, ma poi se ne sono andati‘, dice uno dei partecipanti.