Riparato il campanile della Chiesa della SS. Annunziata grazie al buon cuore di un cittadino.

Quando il buon cuore fa la differenza. Accade a Cava de’ Tirreni alla frazione Annunziata.

Cava de’ Tirreni. Fino a pochi giorni fa il tetto del campanile della Chiesa della SS. Annunziata presentava delle considerevoli infiltrazioni che mettevano a rischio la tenuta stessa della struttura.

A causa di alcune tegole rotte del tetto danneggiato l’acqua piovana riusciva ad infiltrarsi e avrebbe potuto creare dei danni alle campane e al meccanismo elettronico che comanda il tutto.

La parrocchia non aveva i fondi sufficienti per la riparazione, da qui il bel gesto di un cittadino della frazione (per anni impegnato nel settore dell’edilizia), che ha messo a disposizione materiali e operai per la riparazione del tetto.

“L’ho fatto solo per devozione alla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata” – fa sapere il discreto benefattore.