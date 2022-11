“Vivo in Belgio perché per i miei genitori è come la Francia”

Amo il Belgio

Superato il Liège Comedy Film Festival, Christian Clavier continua a girare e a ottenere successi: dopo “Cosa abbiamo fatto tutti noi in Dio?” e “Irriducibile”, dovremmo vederlo nel 2023 in “Cocorico” e “La terza vendetta di Mr. Poutifard”.

Christian Marchand Bar

Partita di Parigi. Sei un attore camaleonte, uno dei re francesi della risata. L’umorismo era nel DNA della tua famiglia?

Cristiano Claver. Sì e no. C’erano persone divertenti nella mia famiglia senza nemmeno saperlo. Forse un senso di sarcasmo è scritto nei nostri geni? Viene sempre da una qualche forma di educazione. Sono molto mediterraneo, ma allo stesso tempo è molto strano, perché parte della mia famiglia è un po’ greca. E lì, sono piuttosto tragici che divertenti! Supponiamo che sia un dono di Dio.

Ti sei perso il tempo precedente, quando la risata aveva meno barriere ed era più leggera?

È iniziato all’Hotel Splendid. Eravamo in una democrazia, ma c’erano dei limiti… quindi li abbiamo respinti. Stavamo giocando con. Siamo stati provocatori. Oggi non ci sono più limiti quindi cadiamo nell’autocensura. E l’autocensura è una terribile perdita di libertà.

Hai mai immaginato che un giorno il tuo nome sarà incluso in una serie di film cult?

No, non lo pensavo. E ne sono molto orgoglioso. Ma non guardo mai nello specchietto retrovisore. Finalmente ci sto provando… E’ stata una strada davvero lunga. Ci sono cose che non vedo più. Dopodiché, preferisco guardare avanti e avere buoni occhiali (ride).

Se una star più clavicembale incontrasse un giovane cristiano all’angolo di una strada, che consiglio gli daresti?

Devi avere speranza nella vita.

Hai un background teatrale, una spina dorsale classica con tracce di Molière e Shakespeare. Sei tormentato dal desiderio di tornare al tuo primo amore? O ti manca?

Hai fatto molto teatro ea volte mi manca. Sentire le persone, scambiarsi i significati delle parole e saperle trasportare è straordinario. Ma ci vuole energia per rendere più facile per me ora essere sullo schermo.

Una carriera lunga più di quarant’anni, più di 90 film, otto dei quali hanno superato gli 8 milioni di visualizzazioni, e quattro dei quali hanno superato i 10 milioni… ogni replica fa impazzire il pubblico. Sapevi che i belgi ti accusano di farli ridere? Avrai bisogno di un buon avvocato!

(sorridendo) Ne sono così felice. Vivo in Belgio, precisamente a Bruxelles. Viaggio molto con te. Ho scritto molto. Mi piace. Ho molta ammirazione per i miei colleghi attori e attrici qui. Stéphane de Grudt, Virginie Hook, Jean-Luc Cauchard… I belgi hanno il senso dell’ironia. Gli inglesi sono inclini all’assurdo, ma si occupano poco della realtà. A loro non piace, comunque, perché ne sono imbarazzati. La loro educazione è molto severa e severa. Gli americani, a mio avviso, stanno esagerando. Gli spagnoli hanno una dimensione un po’ tragica. I tedeschi si divertono molto con noi. Il film “Cosa ne abbiamo fatto di Dio?” È un grande successo in Germania. Penso che quest’uomo che soffre continuamente la sua famiglia li diverta molto anche perché è francese. Tornati in Belgio, la prima cosa che mi viene in mente è un buon senso dell’umorismo, birra bianca, un buon waffle e delle ottime fruste. A casa si mangia bene. È disastroso (ride)! Vado spesso a trovare un’amica, Valerie, del Marché des Chefs di Bruxelles. Ho trascorso un intero pomeriggio lì. Amo anche i fumetti belgi, che sono assolutamente eccezionali. Ho avuto una vasta collezione di fumetti per molto tempo. Trovo il tuo design, mobili e saloni meravigliosi. Hai il senso del gusto. Trovo qualcosa in Belgio che è come la Francia dei miei genitori, quel calore del cuore. Ecco perché vivo lì. Inoltre, la tua popolazione è molto varia. Essere ad Anversa, Bruxelles o Liegi è completamente diverso. Tuttavia, il paese non è enorme. Adoro tutti e tre i posti.

Ricordi la tua prima visita da noi?

Ricordo la grande risata. Era con Michel Blanc. Siamo venuti in un furgone per suonare al Sablon, con Philippe van Kessel, che era direttore del Teatro Nazionale del Belgio. C’era una discoteca con un ragazzo che disegnava. Si chiamava Stanislao. Non so se è diventato un pittore famoso… Insomma, avevano una discoteca e allo stesso tempo un caffè e un teatro. Così abbiamo stabilito la nostra sede a Petit Sablon. bel posto. In Francia, stiamo iniziando a presentarci. In Belgio non conoscevamo il battaglione, ma abbiamo avuto un mese straordinario. non resiste! Avevamo 24 anni…