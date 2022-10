‘Qualsiasi buon risparmio’: scopri quali operatori di telefonia mobile offrono le migliori offerte

Dato il contesto economico, è una buona idea prendere qualsiasi economia. Julie Freer, portavoce di Test Achats, era presente a RTL Info 13h per darci alcuni suggerimenti per risparmiare sulle bollette delle telecomunicazioni.

Alex Patard: C’è un modo per risparmiare su questo articolo?

Allegro fratello : completamente. Per prima cosa devi definire chiaramente il tuo profilo: sappiamo che ciò che conta è il consumo di “dati mobili”. La media è di 5 GB, ma può variare. Quindi è necessario prima di tutto sapere cosa si intende consumare, per non consumarlo eccessivamente e pagare così una formula più costosa. Al contrario, se ottieni un abbonamento molto basso, dovrai pagare 10 centesimi per megabit per ogni consumo aggiuntivo e questo può salire molto rapidamente. Quindi il consiglio è quello di analizzare bene e scegliere l’offerta più adatta a te.

AB: Quali aziende offrono le migliori tariffe?

JF: Quello che bisogna ricordare è che i grandi operatori, come Telenet o Proximus, sono spesso più cari. Mentre puoi trovare formule a metà prezzo da operatori più piccoli come Mobile Vikings. Questo può arrivare fino a € 200 all’anno in risparmi e qualsiasi buon risparmio.

AB: Ci sono anche pacchetti che includono abbonamenti mobili, è interessante?

JF: Hanno avuto comunque più successo, nel 2021 hanno visto un aumento del 16%. Se guardiamo ai pacchetti Mobile + Internet: come nel caso precedente, sono molto più costosi in Proximus o Telenet che in Orange o Mobile Vikings. Come per i fornitori di energia, non abbiate paura di confrontare e cambiare.

AB: Per gli abbonamenti Internet, quali sono le reazioni?

JF: Dovresti anche iniziare identificando e facendo uso delle tue esigenze. Devi sapere quante persone ci sono nella tua casa e quanti dispositivi sono collegati ad essa. La velocità standard è di 100 Mbps, per consentire a una famiglia di utilizzare Internet contemporaneamente e di sentirsi a proprio agio lì. Ma per alcune famiglie dove l’uso è più intenso lì, dovremo scegliere una formula con una velocità maggiore. Anche qui la formula Telenet è di 58 euro, e per Mobile Vikings siamo di 38 euro in più al mese.

AB: E se vogliamo aggiungere la TV digitale?

JF: Qui possiamo vedere che la formula Orange costa 12 € in meno rispetto a Proximus. 96 euro al mese, contro i 108 euro di Proximus.