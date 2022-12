Frank Petrkin gestisce TF1 in diretta da Costa Rica – Germania su RTBF

Ricorda questo mercoledì alla fine del pomeriggio. TF1 è tornato in aria prima della fine della partita di Coppa del Mondo Tunisia-Francia, credendo che l’arbitro avesse fischiato la fine della partita sull’1-1 mentre il pareggio della Francia di Antoine Griezmann è stato annullato per fuorigioco. Dopo aver visto VAR, mentre gli annunci venivano mostrati sul canale privato francese.

“Eravamo convinti che fosse finita, tutti sarebbero tornati negli spogliatoi, e poi questa fine della partita si è trasformata in questo”, ha spiegato il giornalista di TF1 Gregoire Margotton quando la trasmissione è ripresa.

Questo giovedì, mentre Costa Rica-Germania volgeva al termine in prima pagina, Frank Peterkin si è concesso un piccolo contrasto contro i suoi compagni francesi mentre stavamo giocando negli ultimi secondi della partita e ha dovuto andare in diretta dieci minuti dall’inizio gioco. tempo aggiunto. “Non andiamo in onda prima della fine…” esclamò innocentemente.

Un bel gesto che questa sera potrebbe aver fatto sorridere molti tristi telespettatori belgi.