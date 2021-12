Love in the Meadow: Bjorn colpisce la coscia di Lisa davanti a Madison (video)

Per la tredicesima stagione di Amour est dans le meadow, 10 contadini, in cerca dell’anima gemella, dedicano il destino del loro amore a Sandrine Dans. Includono una donna e nove uomini, di età compresa tra i 24 e i 55 anni. Quei single con un background toccante e atipico l’hanno invitata nella speranza di rompere la loro solitudine.

Dopo diverse settimane di avventura, la ricerca del vero amore diventa più complessa per i contadini. Tra cotte e delusioni, i loro sentimenti erano tesi.

Dopo aver accolto i suoi corteggiatori nella fattoria di Derby, Bjorn si sentì molto più a suo agio. La presenza di Madison e Lisa gli ha restituito la fiducia in se stesso. Durante una pausa panino, il contadino si arrese ai suoi due fidanzati. Ma non nasconde più la sua attrazione per Lisa. “Penso che l’amore sia imprevedibile. Non possiamo oltrepassarloDisse, guardando Lisa.

Bjorn ha battuto la gamba davanti a Madison. Durante un momento con Madison, le disse che provava dei sentimenti per Lisa. “L’hai visto, lo puoi vedere da tre chilometri di distanza, vero?‘ gridò al suo avversario.

Quest’ultima, al volante del trattore, non nascondeva il suo stupore. “Non lo so, non mi accorgo di niente‘, ha ammesso.