Quali auto hanno le valutazioni più basse?

Renault Zoe e Dacia Springs hanno ricevuto rispettivamente zero e una stella negli ultimi crash test Euro NCAP, ha annunciato mercoledì l’organismo indipendente, suscitando le proteste dei produttori del gruppo Renault. I due piccoli motori elettrici si sono classificati ultimi nei test Euro NCAP 2021, dietro ad altri due di Dacias, Logan e Sandero Stepway.

Renault Zoe = zero stelle lifting del viso #renault ZOE offre una protezione generale contro le collisioni scadente, una scarsa protezione per gli utenti della strada e manca di una tecnologia di prevenzione delle collisioni mirata, il che la rende non idonea per qualsiasi stella.# retweet # xerox pic.twitter.com/sBRpPIBWBO – Euro NCAP (Euro NCAP) 8 dicembre 2021

Al contrario, l’Euro NCAP è stato incoronato con cinque stelle, tra le auto più sicure testate quest’anno, la Subaru Outback, Nissan Qashqai, le lussuose Mercedes EQS e Genesis E80, ma anche la piccola Fiat 500e o la compatta Skoda Fabia.

La Nuova Zoe offre “una scarsa protezione dagli urti, una scarsa protezione dei pedoni e manca di tecnologia anticollisione in quanto tale”, spiega Euro NCAP in una nota. Lanciata nel 2013 e ora alla fine della sua carriera, l’auto elettrica stellare di Renault è stata valutata finora con cinque stelle e ha ricevuto un miglioramento finale del viso e una batteria migliorata nel 2020. Ma l’airbag laterale che protegge la testa e il torace è stato sostituito . Airbag meno efficiente, deplora l’organizzazione, che infligge zero penalità.

Per quanto riguarda la Spring, lanciata all’inizio del 2021 come l’auto elettrica più economica sul mercato europeo, i risultati dei crash test sono “francamente problematici”, secondo Euro NCAP, con “un alto rischio di gravi lesioni al torace del conducente”. urto frontale e protezione marginale del torace in caso di urto laterale”.

“Renault è stata sinonimo di sicurezza”, ha dichiarato il segretario generale dell’Euro NCAP Michel van Ratingen in una nota. “La Laguna è stata la prima vettura a ricevere 5 stelle, nel 2001. Questi risultati deludenti dimostrano che la sicurezza è diventata un danno collaterale nel passaggio del gruppo ai veicoli elettrici”.

“Attrezzature per le quali i nostri clienti non vogliono pagare”

La Renault “ha preso atto” mercoledì della valutazione della Zoe, ma ha “confermato” che la Zoe era un “veicolo sicuro, che soddisfava tutti gli standard di sicurezza normativi”. “Dal 2013, il protocollo EuroNCAP ha subito cinque modifiche. Utilizzando la stessa attrezzatura, il modello può perdere fino a due stelle per ogni cambio di protocollo”, ha detto ad AFP un portavoce del marchio. Tuttavia, la Zoe sarà equipaggiata di serie dal 1 marzo 2022 con l’optional Emergency Braking (AEB).

Un portavoce di Dacia ha affermato che la molla in miniatura Dacia, da parte sua, è un “veicolo sicuro di classe A”. È approvato, conforme e addirittura supera le normative di sicurezza europee. “Dacia non sta gareggiando con le stelle di EuroNCAP”, ha sottolineato il portavoce del marchio. “Ciò potrebbe comportare l’equipaggiamento dei veicoli con attrezzature e tecnologie, come alcuni sistemi di assistenza alla guida, che i nostri clienti non vogliono utilizzare o pagare oggi”.

(Principale/AFP)