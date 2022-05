Qual è l’impatto sulla salute delle donne?

Secondo l’Istituto nazionale per gli studi demografici nel 2019, il 36% dei dipendenti ha lavorato in orari atipici e tra questi c’erano donne. Lavora di sera, di notte, nei fine settimana, molto presto la mattina… molte circostanze che possono influire sul tuo Salute e qualità della vita una donna. Salute su Internet Esamina le conoscenze attuali su questo argomento.

Orario di lavoro insolito

Le autorità sanitarie pubbliche distinguono tra due condizioni, ognuna delle quali ha effetti diversi sulla salute: il lavoro notturno e altri orari insoliti. Infatti, oltre alla natura atipica degli orari, il lavoro notturno sconvolge il ritmo circadiano attraverso il quale sono impostate molte funzioni fisiologiche.

ANSES ha recentemente pubblicato un rapporto di un gruppo di esperti, che ha classificato gli effetti sulla salute del lavoro notturno in tre tipi di rischi:

Comprovato: disturbi del sonno e sindrome metabolica.

Possibili: sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2, malattia coronarica, vari effetti sulla salute mentale (disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, depressione, irritabilità, disturbi della personalità);

Possibili: disturbi lipidici, ipertensione arteriosa, incidenti cardiovascolari.

Oltre a questi effetti diretti sulla salute, il lavoro notturno o orari di lavoro insoliti possono avere un forte impatto sulla vita sociale e familiare. L’effetto può essere maggiore per le donne.

Leggi anche Il lavoro è un indicatore della longevità di una donna?

Sempre più donne lavorano nel fine settimana

In Francia, la percentuale di donne che lavorano ad orari insoliti (mattina presto, tarda sera, di notte, sabato, domenica) è generalmente superiore a quella degli uomini. Tuttavia, uomini e donne non praticano lo stesso tipo di programmi atipici. Le donne lavorano di più il sabato e la domenica, mentre gli uomini lavorano presto, fino a tardi o di notte. Inoltre, l’orario di lavoro atipico colpisce spesso le donne che svolgono lavori meno qualificati, ma non sempre.

Per infermieri e assistenti infermieristici, orari di lavoro insoliti sono spesso la norma. Secondo INRS, lavoro su due turni di 12 ore ciascuno una donna per rischi specifici a Salute e la loro qualità di vita:

Rischio di affaticamento e sonno.

sonnolenza diurna;

disordini metabolici;

sovrappeso;

mal di schiena lombare;

Tendenza a pratiche di dipendenza.

Leggi anche Jet lag: come possiamo anticipare gli effetti del jet lag?

Impatto sulla salute e sulla qualità della vita delle donne

Per tutti una donna Si trovano ad affrontare orari di lavoro atipici quotidiani e i rischi a cui sono esposti Salute Non sono l’unica preoccupazione. Devono anche destreggiarsi tra carriera e vita di moglie o madre. I lavori con orari insoliti possono essere l’origine, soprattutto per le donne, a causa di diversi fattori:

insoddisfazione per il lavoro;

Errori sul lavoro

Infortuni sul lavoro.

diminuzione delle prestazioni sul lavoro;

Preparati a cambiare lavoro.

Sempre più studi confermano l’importanza del lavoro nel mantenimento della salute. Tuttavia, orari di lavoro inusuali costituiscono condizioni di lavoro particolarmente punitive per Salute e qualità della vita una donna ha riguardato.

Leggi anche Il lavoro non è sempre la salute del cuore di una donna!

Estelle B. Dottore in Farmacia

fonti