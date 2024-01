Un detenuto viene trovato morto nel carcere della Santé a Parigi e viene aperta un'indagine

Un detenuto è stato trovato morto sabato nella sua cella nel carcere La Santé di Parigi, hanno riferito domenica la procura di Parigi e una fonte della polizia, spiegando che l'uomo era stato trovato impiccato. Era nato nel 1990 ed era in custodia cautelare dal 10 gennaio, secondo la Procura, nell'ambito di un rinvio immediato a comparire davanti al tribunale con l'accusa di aver commesso atti di violenza aggravata e di minacce di morte. L'udienza era prevista per il 14 febbraio.

I servizi di emergenza sono intervenuti intorno all'una del pomeriggio e non sono riusciti a rianimarlo, secondo la fonte della polizia, sottolineando che l'uomo è stato messo in cella di isolamento dopo aver fatto dichiarazioni suicide. Secondo questa fonte, è stato incarcerato con l'accusa di violenza armata legata alla droga. È stata aperta un'indagine per determinare le cause della morte nonché le condizioni della sua detenzione, secondo quanto indica la Procura.