Quaderno doppio rosa Hannover

Il principe Ernst August Jr. è nato nel 1983. È il figlio maggiore del focoso principe Ernst August di Hannover, marito della principessa Carolina di Monaco, e della sua prima moglie, Chantal Hochuli. È anche il figlioccio del re Filippo di Spagna e della nonna materna di quest'ultimo, la regina Federica di Grecia, dopo la sua nascita principessa di Hannover.

Nel 2016, dopo sei anni di relazione, il principe ha sposato Ekaterina Malechia ad Hannover. È nata nel 1986 ad Apatity, Russia, ed è cresciuta nella Repubblica Ceca. A Londra, dove completò gli studi e iniziò a disegnare moda, incontrò il principe ereditario di Hannover, che lavorava nel settore bancario.

Ha creato il suo marchio EKAT che offre abiti interi chiamati “catsuit” che vengono indossati vicino al corpo. Durante il loro matrimonio, il principe Ernst August Sr. si è distinto per la sua assenza. Egli è infatti in conflitto con il figlio, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio familiare.

Consapevole del pesante onere di manutenzione dei castelli di famiglia, il principe Ernesto Augusto Jr. firmò un accordo con lo Stato della Bassa Sassonia che acquistò da lui il castello di Marienburg per un simbolico euro. Il principe ha anche tenuto un'asta con numerosi oggetti storici. Quello che seguì fu un processo in cui Ernst August Sr. rivendicò ancora una volta il controllo della fondazione di famiglia di cui gestiva il patrimonio. Al termine di un'aspra battaglia in tribunale, il principe non vinse la causa.

Il principe Ernst August e la principessa Ekaterina hanno già tre figli: Elisabeth, Wolf August ed Eleonore, nati rispettivamente nel 2018, 2019 e 2021. La famiglia principesca vive ad Hannover. I bambini non conoscono il nonno paterno, che ha interrotto ogni contatto con loro.

I figli del principe Ernesto Augusto, invece, intrattengono rapporti con Andrea, Charlotte e Pierre Casiraghi, conosciuti quando i loro genitori erano fidanzati. Nonostante la separazione, la principessa Carolina di Monaco si è sempre assicurata che i fratelli rimanessero in stretto contatto, collegandoli tutti insieme alla loro sorellastra, la principessa Alexandra di Hannover.

Se il travagliato principe di Hannover non parla più con il figlio maggiore, è in ottimi rapporti con l'altro figlio, il principe Christian. Vive a Madrid da molti anni. È sposato con la ricca ereditiera peruviana Alessandra de Osma. La coppia aspetta il terzo figlio, dopo i gemelli Nicola e Sophia. Il principe Ernst August risiede ormai per buona parte dell'anno nella capitale spagnola, dove vive la sua fidanzata Claudia Stylianopoulos. Non è raro vedere il principe di Hannover giocare con i nipoti Nikola e Sofia nel Parco del Retiro.

Forse la sua nascita porterà finalmente serenità e riconciliazione agli abitanti di Hannover…