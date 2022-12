Qatar: la morte di un giornalista americano che copriva la Coppa del Mondo

Il noto giornalista sportivo americano, che di recente ha parlato di lui dopo essere stato detenuto in Qatar per aver indossato una maglia arcobaleno, è morto venerdì a Doha, hanno annunciato la moglie e l’American Football Association.

Grant Wahl, 48 anni, ha lavorato per la popolare rivista Sports Illustrated come specialista di calcio prima di entrare a far parte di CBS Sports nel 2021.

È morto mentre copriva la partita dei quarti di finale tra Argentina e Olanda.

Secondo la radio statunitense NPR, è crollato nella sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Il personale medico ha praticato il primo soccorso prima di portarla via in barella.

Secondo l’American Wall Street Journal, sembra che Wahl abbia avuto un infarto.

Wahl era sposato con la dottoressa Celine Gunder, una nota specialista in malattie infettive apparsa più volte in televisione durante la pandemia di COVID-19.

“Sono completamente sotto shock.”ha twittato.

“mancanza di sonno, molto stress”

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha twittato poco dopo: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Grant Wahl”.Ha aggiunto che le autorità statunitensi sono in “stretto contatto” con la sua famiglia.

“Siamo in contatto con alti funzionari del Qatar per garantire che i desideri della sua famiglia vengano soddisfatti il ​​più rapidamente possibile”.Mr Price ha aggiunto.

Il giornalista aveva raccontato qualche giorno prima agli iscritti alla sua newsletter online di essere andato in una clinica del Qatar Media Center e “hanno detto che probabilmente avevo la bronchite”. “Il mio corpo si sta finalmente arrendendo. Tre settimane senza dormire a sufficienza, molto stress e lavoro possono farti pagare un pedaggio… Potevo sentire la parte superiore del torace assumere un livello completamente nuovo di stress e tensione.” descritto.

“L’intera famiglia del calcio negli Stati Uniti (era) in lutto”

L’assunzione di antibiotici e uno “sciroppo per la tosse forte”, ha detto, “lo ha fatto sentire un po’ meglio dopo poche ore. Ma ancora: niente bueno”. “Grant ha fatto del calcio la sua vita e siamo delusi dal fatto che lui e la sua brillante penna non siano più con noi”. Il sindacato ha scritto in un comunicato, rilevando che “L’intera famiglia del calcio negli Stati Uniti era in luttoWahl è stato arrestato il 21 novembre dal personale di sicurezza in Qatar perché, come ha spiegato su Twitter, indossava una maglietta color arcobaleno alla partita tra Stati Uniti e Galles, per aver sostenuto che le relazioni omosessuali LGBT+ sono criminalizzate in Qatar.

Nel 1996 è entrato a far parte della redazione di Sports Illustrated, all’epoca la pubblicazione sportiva numero uno negli Stati Uniti, per scrivere di calcio. Rimase lì fino al 2020 e iniziò a lavorare per CBS Sports l’anno successivo. L’annuncio della sua morte ha suscitato molte reazioni in tutto il mondo. “I migliori fan del calcio e la stampa sapevano che si poteva contare su Grant per fornire storie approfondite ed emozionanti sullo sport e sui suoi più grandi eroi: le squadre, i giocatori, gli allenatori e tutti coloro che rendono il calcio uno sport così eccezionale.Nota, football americano.