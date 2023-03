Pyongyang annuncia 800mila volontari per “combattere gli imperialisti Usa”

L’agenzia aggiunge che questi giovani sono determinati a “sterminare spietatamente i maniaci della guerra” e si sono arruolati nell’esercito per “difendere il Paese”.

L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord ha riferito che “più di 800.000 ‘giovani’ in tutto il paese si sono offerti volontari per ‘unirsi all’esercito popolare coreano’ solo venerdì.

Il quotidiano ufficiale Rodong Sinmun ha pubblicato foto che mostrano lunghe file di giovani in attesa fuori da quello che sembrava un cantiere.

Secondo l’agenzia ufficiale, centinaia di migliaia di persone si sono iscritte, in risposta all’esercitazione militare statunitense, che KCNA ha descritto come un tentativo di “provocare una guerra nucleare”.

Seoul e Washington stanno attualmente svolgendo la più grande esercitazione militare congiunta degli ultimi cinque anni.

E l’agenzia ha aggiunto che questi esercizi “si incolpano in modo imperdonabile a causa della linea rossa”.

La Corea del Nord ha confermato venerdì di aver lanciato un missile balistico intercontinentale (ICBM) il giorno prima, il secondo quest’anno. Il KCNA ha scritto che la sparatoria è stata una risposta alle “frenetiche” esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud.

Gli analisti militari hanno affermato che il missile lanciato giovedì verso il Mar del Giappone era un Hwasong-17, che è un “missile mostruoso” secondo gli analisti militari, e teoricamente ha una portata sufficiente per raggiungere la terraferma degli Stati Uniti. Le esercitazioni USA-Corea del Sud, soprannominate “Freedom Shield”, sono iniziate lunedì e dureranno dieci giorni. Gli alleati hanno detto che si stavano concentrando sul “mutevole contesto di sicurezza” a causa della raddoppiata aggressione della Corea del Nord.

Pyongyang si è dichiarata una potenza nucleare “irreversibile” lo scorso anno, e il signor Kim ha recentemente chiesto un “massiccio” aumento della produzione di armi, comprese le armi nucleari tattiche.

All’inizio di marzo, il signor Kim ha ordinato all’esercito nordcoreano di intensificare l’addestramento in preparazione della “vera guerra”.

Pyongyang sta usando le esercitazioni statunitensi per presentare il suo programma di armi nucleari come “decisivo e necessario”, ha valutato Yang Moo-jin, presidente dell’Università degli studi nordcoreani di Seoul, in un’intervista ad AFP.