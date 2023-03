Confessioni di un ex agente sotto copertura dell’FBI: “Ci sono voluti 20 anni per scoprire la mia doppia cittadinanza”

Dall’esistenza di tubi a raggi catodici, stanze buie e romanzi di stazione, il “tema dell’FBI” ha fatto fantasticare molte persone. E se c’era un’industria che faceva soldi con l’FBI, era Hollywood che l’avrebbe servita fino alla saturazione. Nel corso degli anni, quante indagini abbiamo visto dai client di posta elettronica? Storie a volte inverosimili, molto fumettistiche… Certo, gli appassionati del genere potranno obiettare che questi film e serie mettono in risalto il bel fiore della polizia giudiziaria e dei servizi segreti interni degli Stati Uniti. Ma anche la propaganda ha funzionato perfettamente. Milioni di giovani, per un attimo, sognano di essere Keanu Reeves Punto di rottura O come Jodie Foster in Il silenzio degli innocenti.

Solo qui, mentre il mondo dello spettacolo ha scelto di intrattenere, Mark Ruskin ha invece cercato di proteggere la popolazione americana. He peut en témoigner, la main sur le cœur: pendant plus de 27 ans, dont sept en qualité d’infiltré agent: ce Franco-Americain né avec du sang argentin aura été l’un des agenti dell’FBI les plus actives sur pitch . Una rapida occhiata ai precedenti di servizio di questo ex agente speciale – da quando è ora in pensione – mostra quante volte un poliziotto d’élite ha agito a rischio della propria vita. nel suo libro Camaleonte: Memorie di un agente sotto copertura dell’FBI (Hugo Doc, 488 pagine, € 19,95) Recentemente disponibile, questo 68enne racconta il suo straordinario destino e, soprattutto, come, prendendo in prestito decine di identità diverse – chiamate “miti” nella professione – sia riuscito a ingannare e imprigionare criminali della peggior specie. Attraverso le pagine, apprendiamo come un ex assistente procuratore distrettuale del distretto di Brooklyn ha deciso, dall’oggi al domani, di candidarsi a Quantico in Virginia. Lì, all’interno di questo campo di addestramento, le reclute dell’FBI combattono più duramente che possono – test di resistenza fisica, lezioni di tiro, padronanza dell’arte dell’indagine – per integrare la polizia federale. Molti pretendenti, ma alla fine pochissimi prescelti Ecco un’intervista declassificata con una leggenda dell’FBI.

Come definisci il lavoro dell’agente segreto?

È un agente che costruisce relazioni con criminali di ogni tipo sotto la copertura di molteplici identità. L’obiettivo è ottenere prima la loro fiducia. Per raccogliere prove che consentissero all’FBI di metterli in custodia.

Sono stato addestrato come avvocato. Cosa ti ha spinto a diventare un agente dell’FBI?

Ho sempre avuto un forte gusto per l’avventura. Volevo essere nella migliore organizzazione, fare indagini complesse e talvolta pericolose. Nemmeno io ho voluto stare dietro una scrivania per tutta la vita. Ho preso di mira l’FBI senza credere davvero che sarei stato accettato in questo corpo d’élite. È un’organizzazione di 10.000 agenti. E tra loro, per fare infiltrazioni, ce ne sono un centinaio.

Quali sono i criteri richiesti per registrarsi presso l’FBI?

Esistono due tipi di proxy. i colletti bianchi dietro i computer che fanno le ricerche; E gli operai, come me, che lavorano in questo campo. La prima qualità richiesta a un agente sotto copertura è la sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione ea qualsiasi individuo. Certo, devi essere fisicamente e psicologicamente al top. Quando ho fatto domanda, c’erano 60.000 candidati. Dopo un’ulteriore revisione, solo 12.000 sono rimasti dopo l’esame scritto. La scrematura poi continua con solo il 20% scelto tra quei 12.000 candidati.Tra il 10 e il 20% lascerà ancora l’accademia prima della laurea perché non ha risposto correttamente alle intense domande dell’FBI.

Due liberali belgi erano spie per la Polonia negli anni ’50

Come sta andando questo interrogatorio?

Per due ore, tre agenti dell’FBI ti fanno ogni tipo di domanda a cui devi dare risposte spontanee. La pressione è enorme. Successivamente, superi gli esami medici, quindi la resistenza fisica e, infine, l’FBI conduce un’indagine approfondita su di te. Gli agenti stanno interrogando i tuoi ex compagni di classe, i tuoi insegnanti, la tua ex squadra di calcio, la tua ex ragazza… Scavano nel tuo passato per sei mesi e tengono il passo con i sondaggi di quartiere in tutti i luoghi in cui hai vissuto. Niente è lasciato al caso. Solo allora ti sarà permesso di recarti al centro di formazione di Quantico, in Virginia.

Questi metodi di reclutamento sono affidabili al 100%? Potrebbe essere possibile, ad esempio, non rilevare un fattore bipolare, come quello interpretato da Claire Dane nella serie Homeland?

Ovviamente, ci assicuriamo che le persone che fanno domanda non siano membri di Cosa Nostra o terroristi. In caso di dubbio, l’indagine può continuare per due anni. La procedura è così avanzata che è difficile immaginare la selezione di fattori confusi, instabili o incontrollabili. Tuttavia, ci sono clienti che sono diventati criminali e sono finiti in prigione. Abbiamo anche conosciuto colleghi che si sono suicidati a causa dello stress legato al lavoro.

Charles J. Bonaparte, nipote di Napoleone Bonaparte, fu il primo a fondare negli Stati Uniti, nel 1908, il Servizio investigativo specializzato contro la criminalità organizzata, che nel 1935 divenne il Federal Bureau of Investigation. essere reclutato?

L’FBI ama reclutare analisti finanziari, informatici e avvocati. Ma se parli una lingua rara, anche questo è un vantaggio. Il francese non è considerato una lingua “critica”. In linea di principio, per essere accettato nell’FBI, devi essere solo un cittadino degli Stati Uniti. Ma nel mio caso ho anche la cittadinanza francese. Tuttavia, l’FBI ha impiegato 20 anni per accorgersene. Quando ho compilato il modulo per diventare un agente federale, mi è stato chiesto se avevo un passaporto di un paese diverso dagli Stati Uniti. Ho risposto di no perché all’epoca non ce l’avevo. Se la domanda è: “Sei cittadino di un altro paese o sei nato in un altro paese?” , non sarà lo stesso. Come avvocato, ho sempre imparato a non rispondere a una domanda che non ti è stata fatta.