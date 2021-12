Puzzle italo-francese intraducibile

Le traduzioni semplici non devono fare riferimento alle stesse immagini. Tutto diventa più difficile quando non c’è una persona, uno stato, un momento in qualsiasi altro paese dalla Francia all’Italia.

Un buon aperitivo, una Venezia aperitivo ; Il primo significa che sono basties e roba del genere Sokka, Per secondi liquori e patatine fritte. Le traduzioni semplici non devono fare riferimento alle stesse immagini. Tutto diventa difficile quando una persona, una posizione, un momento non è in un altro paese, ovviamente non esiste una traduzione naturale per la parola che si riferisce a loro. Li chiamiamo transgender e ci fanno impazzire.

Gli italiani non dormono

La lingua italiana impedisce di addormentarsi al mattino. Si può fare un giro, gli italiani non dormiranno altrimenti, è semplice, chiaro, logico come una torta, avranno una parola per dirlo. Quindi lo compensano Dormire tardi (Dormire tardi). Sì, ma la tarda mattinata si fa anche con gli occhi socchiusi, giornale, cruciverba o niente. E grasso, perché prima? Troppo burro sul pane tostato, fogli? Nell’elegante Kingham Ethertown della camera da letto con la carta da parati più francese, i libri dicono che è grassa perché è spessa e profonda.

Ma c’è un sonno italiano più sottile. Inoltre, non è un sonno, ma un sonno lento e inevitabile dopo e prima di un buon pasto. Suo’Abioco. Lì, la stessa lingua francese ne ignora l’uso. I dizionari forniscono uno stimolo o uno stimolo. Com’è piatto! O dormire. Questo è preciso, perché il sonno è uno, andiamo via, due, dormi, tre, dormi. Il significato primario del verbo Apocalisse Mostra la gallina che cova. l’Abioco Lascialo riposare, riempire e scaldare. Questo torbo ha bisogno del sole, di una manopola incrociata, di un togliadel, di uno sciandi. Dal cliché della Memoria, un dipinto molto popolare nel versante italiano.

La lingua italiana impedisce l’isolamento delle giovani donne dai 25 anni in su. Perché, se no, dove sono le catarine in Italia? possiamo dire Zitella (Ancella) Ma è stato duro, secco e cattivo. Catherine è piccola, è carina, è dolce. Iniziamo con tali spiegazioni Giovane donna da sposare (Giovane donna da sposare). Nessuna lusinga e nessuna riduzione. Inoltre, dov’è il fascino un po’ datato e umoristico di una giovane donna che indossa un cappello elegante in una giornata di festa il 25 novembre?

Quando sei una donna non molto giovane e sola, la lingua francese ti impedisce di scendere a dare da mangiare ai gatti di strada. Stiamo cercando, cercando, non abbinando ?. Ora, qualcosa si sta avvicinando a Catwoman. A parte questo The ? Avere un gatto (Gatto) Direttamente nel suo nome, cambia tutto, sì sì, perché qui è una catwoman proprio come la catwoman. Piace vieni a gattonare, Con lui Gatto Dentro, cioè un gatto che cammina silenziosamente a quattro zampe sui suoi cuscinetti, cosa che non abbiamo, cqfd, nessuno in casa può fare. Ad ogni modo, è impensabile girovagare per Roma senza incontrare questa ragazza con il misticismo, come la Bretagna senza Picautin.

Ciò che non è traducibile esprime il sentimento delle persone come monumenti, paesaggi, specialità gastronomiche.

La lingua italiana impedisce agli uomini affettuosi di prendersi più cura dei propri figli perché non dà pollo da nessuna parte al padre. Si occupa di piccole approssimazioni con estensioni come la cura dei bambini Tempo pieno (Tempo pieno). Lungo e triste, perché papà pollo evoca una tenerezza che non c’è in questa lingua italiana o in mamma chioccia, possiamo dire che il suo ego alternativo femminile è ancora un po’ soffocante. Vediamo anche un basso chilometraggio mammo, certo da mamma, ma è d’obbligo, un piccolo fumetto. Poi c’è un bel suono per il pollo di papà, tutto punch, ba-ba-boo, bum, boom, è rock incredibile!

Al contrario, la lingua francese impedisce agli uomini affettuosi di aggrapparsi troppo alla biancheria intima della madre. È lì mammona Nella stanza? In un pizzico, il figlio della madre disprezza il figlio del padre, il suo ego sostitutivo maschile, ma mammona, Questo non è un complimento, sembra che Sedie (poltrona) e minestrone E all’improvviso, per l’orecchio italiano, fa un nido molto comodo, soprattutto senza lasciare molto a desiderare.

È tutto. Ciò che non può essere tradotto trasmette la sensazione di persone come monumenti, paesaggi, specialità gastronomiche. Insieme, possono sicuramente raccontare la storia del mondo francese o italiano e far sentire le persone e le usanze lì migliori delle pagine del nostro pianeta Michelin, Rudd e Lonely. Quindi, liquori, patatine fritte e campana Hakko In attesa?