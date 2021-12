Salvini italiano in campo

PALARMO (Italia) (AFP) – Il processo al leader italiano di estrema destra Matteo Salvini è iniziato sabato alla presenza dell’ex ministro dell’Interno a Palermo, accusato di aver detenuto illegalmente 147 migranti in mare nel 2019. Devono scendere.

L’ex primo ministro italiano Giuseppe Conte potrà testimoniare nel caso dell’attore americano Richard Guerre, che è stato visitato dall’ONG spagnola Open Arms, che gestiva la nave di salvataggio vietata. Lo ha detto il giudice Roberto Murcia.

Richard Carey è salito a bordo della nave Open Arms nell’agosto 2019 per fornire supporto agli immigrati, quando il sig. Ha deriso la visita di Salvini, allora ministro dell’Interno, e di Mr. È stato anche vice primo ministro del governo guidato da Dale.

Rischia fino a 15 anni di carcere. Il processo a Salvini è iniziato il 15 settembre, ma è stato subito aggiornato. La maggior parte delle udienze pratiche è durata meno di tre ore sabato e il giudice Murkia ha programmato la prossima udienza per il 17 dicembre.

“Parlami della serietà di un’indagine che Richard Kerr sta arrivando da Hollywood per testimoniare la mia malvagità”. Salvini ha preso in giro i giornalisti fuori dal tribunale. “Spero che sia il più breve possibile, perché ci sono ancora cose importanti da notare”.

La corte ha riconosciuto che i testimoni erano rispettivamente i ministri degli Interni e degli Esteri Louisiana Lamorgis e Luigi de Mayo.

Oscar Camps, fondatore e direttore di Open Arms, ha detto ai giornalisti che l’indagine non era motivata politicamente. “Salvare il popolo non è un crimine, ma un dovere non solo per i capitani, ma per l’intero Stato”, ha dichiarato.

Matteo Salvini, 48 anni, è il leader de La Liqui, un partito di estrema destra anti-immigrati nella coalizione di governo guidata da Mario Draghi.

Ad agosto 2019 il sig. Salvini è stato accusato di sequestro di persona e abuso di potere.

Ha rifiutato per sei giorni di fornire un rifugio sicuro a una ONG spagnola ancorata nella piccola isola italiana di Lampedusa (a sud della Sicilia).

Gli immigrati hanno potuto sbarcare solo grazie a un’ordinanza emessa dalla magistratura siciliana dopo che un’ispezione a bordo ha confermato la gravità della malattia sulla nave imballata.

Conosciuto per le sue dichiarazioni particolarmente controverse sull’immigrazione, Mr. Salvini afferma di aver agito nell’interesse dell’Italia e di aver impedito ai migranti di attraversare il Mediterraneo verso coste pericolose al largo delle coste africane. Il tempo e il sig. Conte.

“Questo è un tribunale carcerario di Palermo”, ha detto. Salvini aveva twittato dalla stanza prima dell’inizio del processo, con una sua foto in piedi davanti a una stanza riservata ad alcuni imputati. “Parte l’inchiesta che vogliono i sinistri e gli appassionati di clandestinità: quanto costerà ai cittadini italiani?”.

Al processo sono rappresentate 23 parti civili, compresi i nove immigrati a bordo. Il Senato ha votato l’anno scorso per rimuovere l’impeachment parlamentare di Salvini, aprendo la strada al suo processo.

In un altro caso simile, un tribunale di Catania, in Sicilia, ha accertato che centinaia di migranti soccorsi dalla nave della Guardia Costiera italiana “Gregoriti” erano stati scaricati in mare. Ordinato l’archiviazione del procedimento contro Salvini. Estate 2019.

Sabato, durante un’indagine a Palermo, l’agenzia ha affermato che 406 migranti erano arrivati ​​nel porto siciliano di Posallo per sbarcare sulla guardia tedesca Sea Watch 3, l’organizzazione benefica volontaria Sea Watch 3, che era stata salvata durante diverse operazioni dalla Libia. AGI italiana.

Sig. Sig. Salvini da giugno 2018 a settembre 2019. È stato ministro dell’Interno e vicepremier nel primo governo Conte.