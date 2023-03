La guerra in Ucraina il 16 marzo: primo rapporto Onu sui crimini commessi, la Polonia annuncia l’invio di aerei da combattimento

Crosito si è scagliato aspramente per diverse settimane sulle reti clandestine interne di Wagner, e ancora di recente accusava gli uomini di Prigogine di aver architettato le ondate di immigrati che sbarcavano sulle coste italiane, cosa che gli è valsa molti insulti, in particolare da parte di un “chef del Cremlino” che lo ha definito un “tamdak” (L’idiota in russo). Medvedev avrebbe definito l’egoista Crocito un traditore. Un tradimento che sarebbe andato così male all’ex presidente, da pretendere che questo influente membro del governo Meloni fosse neutralizzato. Prigozhin avrebbe potuto rimediare la taglia, 15 milioni di dollari Rivitalizzate Le due cellule Wagner dislocate in Europa (Serbia/Albania ed Estonia) con questo contratto, già sotto scorta, il Ministro Crocito, per il momento, non si è lasciato prendere dal panico, né ha rafforzato la sicurezza disposizioni.

In Germania, daNel suo discorso al Bundestag in vista del prossimo Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito il sostegno della Germania all’Ucraina: “Faremo in modo che Kiev abbia le munizioni necessarie per vincereScholz ha anche indicato che il Consiglio europeo discuterà anche su come ottenere “La fornitura continua è migliore“Munizioni per l’Ucraina”, ha detto il cancelliere tedesco, “l’Ue dovrebbe anche discutere su come fornire maggiore assistenza a Kiev e garantire che le sanzioni contro la Russia non possano essere aggirate da Paesi terzi”.

Una via d’uscita arriva quando la Polonia annuncia che nei prossimi giorni fornirà all’Ucraina quattro caccia Mig-29. Un annuncio al quale gli Stati Uniti hanno risposto che “non cambia nulla” per essersi rifiutati di fare lo stesso.

Maggiori dettagli e informazioni nella nostra rubrica diretta dedicata alla guerra in Ucraina qui sotto: