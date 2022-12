Putin si giustifica: “Tali misure sono diventate necessarie e inevitabili di fronte agli attacchi provocatori dall’Ucraina”.

“È stato notato che le forze armate russe hanno a lungo evitato attacchi missilistici ad alta precisione su determinati obiettivi in ​​Ucraina, ma tali misure sono diventate necessarie e inevitabili di fronte agli attacchi provocatori da Kiev”, ha affermato il Cremlino in una nota. , che riassume le osservazioni di Vladimir Putin a Olaf Scholz durante la loro prima intervista da metà settembre.

Secondo Putin, Kiev è responsabile delle esplosioni che hanno parzialmente distrutto il ponte russo di Crimea e le strutture energetiche russe, e quindi Mosca ha tutto il diritto di bombardare le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, rendendole fredde e oscure per milioni di civili.

In Ucraina, Vladimir Putin sta attualmente affrontando una situazione mai vista prima.

Putin, che ha lanciato il suo attacco il 24 febbraio, si è nuovamente lamentato del sostegno finanziario e militare occidentale all’Ucraina, forniture che avevano consentito a Kiev di infliggere umilianti sconfitte alla Prussia.

Pertanto, per il presidente russo, la posizione dell’Occidente è “distruttiva”, perché forte del sostegno politico, finanziario e militare dell’Occidente, “Kyiv rifiuta l’idea di qualsiasi trattativa” e “incita i nazionalisti ucraini radicali a commettere sanguinosi reati”. E così Vladimir Putin ha invitato Schultz a “rivedere il suo approccio nel contesto degli eventi ucraini”.

Da parte sua, Olaf Schultz ha chiesto a Vladimir Putin di ritirare le sue forze dall’Ucraina per raggiungere una “soluzione diplomatica”. Il portavoce del governo Stephen Hebbestreit ha dichiarato in una dichiarazione che durante una conversazione telefonica di un’ora tra i due leader, Schultz ha insistito con il presidente russo affinché si trovasse una soluzione diplomatica il prima possibile, il che significherebbe il ritiro delle forze russe. .

Il cancelliere Putin ha anche condannato “gli attacchi aerei russi contro le infrastrutture civili in Ucraina e ha affermato la determinazione della Germania ad aiutare l’Ucraina a garantire la sua capacità di difesa contro l’aggressione russa”, secondo la dichiarazione. I due leader, che hanno accettato di “restare in contatto”, hanno anche discusso “della situazione alimentare mondiale particolarmente tesa a causa della guerra di aggressione russa”. La dichiarazione concludeva che “hanno confermato l’importante ruolo dell’accordo sul grano, che è stato recentemente esteso sotto gli auspici delle Nazioni Unite”.

L’accordo che consente l’esportazione di grano ucraino dai porti ucraini è stato rinnovato il 17 novembre per quattro mesi invernali, attenuando le preoccupazioni su una possibile crisi alimentare globale.

Il presidente russo aveva emanato a fine settembre un decreto per annettere quattro regioni dell’Ucraina, pur non controllandole, oltre alla penisola di Crimea che è stata annessa nel 2014. Kiev, dal canto suo, rifiuta ogni trattativa con Putin, senza rispetto per il suo territorio. e Crimea.

Militarmente, l’esercito russo ha subito diverse sconfitte, essendo stato costretto a ritirarsi dal nord del Paese ad aprile, poi da parte del nord-est a settembre e infine da parte del sud a novembre. Pertanto, da ottobre, le forze russe hanno adottato la tattica di bombardare le strutture che forniscono elettricità e riscaldamento al Paese, anche con l’avvicinarsi dell’inverno in Ucraina.

Infine, poco prima di venerdì, Il Cremlino aveva rifiutato le condizioni menzionate il giorno prima dal presidente Usa Joe Biden Il quale si è detto “pronto” a discutere con Vladimir Putin se quest’ultimo stesse “cercando un modo per porre fine alla guerra” in Ucraina, e ha considerato come prima condizione il ritiro delle forze russe.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che il presidente Usa aveva detto “de facto che i negoziati sarebbero possibili solo dopo che Putin lascerà l’Ucraina”, cosa che Mosca “respinge chiaramente”. Ha insistito sul fatto che “l’operazione militare continua”.