“Putin è stato sottovalutato”: come la controffensiva si è rivolta contro l’Ucraina e l’Occidente | Guerra in Ucraina

Il Washington Post, che ha parlato con più di 30 alti funzionari provenienti da Ucraina, America ed Europa, rivela nuovi dettagli sullo stato di avanzamento del contrattacco ucraino. All’inizio di quest’anno, otto importanti esercitazioni militari si sono svolte presso una base aerea statunitense a Wiesbaden, in Germania, vicino a Francoforte. L’obiettivo era utilizzare le simulazioni per sviluppare un piano di attacco e determinare quale assistenza sarebbe stata necessaria dall’Occidente.

Ad ogni scenario viene assegnato un punteggio: dalla resa della Russia (“estremamente improbabile”) alla sconfitta dell’Ucraina che consente un contrattacco russo (anche questo improbabile). Secondo lo scenario più ottimistico, l’Ucraina potrebbe raggiungere il Mar d’Azov entro 60-90 giorni e tagliare completamente il ponte terrestre tra Russia e Crimea. Ma l’Ucraina non è riuscita a trasformare il suo esercito così velocemente come previsto.

L’Ucraina e gli Stati Uniti avevano opinioni diverse su strategia, tattica e tempistica. Il Pentagono voleva che il contrattacco iniziasse a metà aprile in modo che Mosca non avesse la possibilità di rafforzare le sue linee. L’intelligence americana ha indicato durante l’inverno che le difese russe erano estremamente deboli e in gran parte senza personale, e che il morale delle truppe era basso dopo le perdite a Kharkiv e Kherson. Da parte sua, l’Ucraina ha confermato di non essere pronta e di non avere ancora armi, addestramento e supporto aereo.