Putin durante una cerimonia al Cremlino: “Le sue scorte di armi stanno diminuendo”. “Kiev non ha futuro, noi sì”. Guerra in Ucraina

“Le nostre fabbriche della difesa lavorano in modo più efficiente”, ha detto il leader russo durante quella che potrebbe essere stata una discussione attentamente orchestrata. “La nostra industria sta crescendo. Stiamo producendo molto di più. So che le quantità non sono sempre sufficienti, ma le scorte di armi ucraine si stanno esaurendo. Non hanno una base propria. Quando ti manca questo elemento, non avrai né l’ideologia né l’altra”. , né industria, né denaro. Non hanno nulla di proprio, quindi non hanno futuro. Noi sì.