Puoi utilizzare questo smartphone per una settimana grazie alla sua batteria da 21.000 mAh

L’Oukitel WP19 è probabilmente ispirato alla batteria del trapano elettrico a cui sono stati aggiunti un display e un SoC, ed è pensato per funzionare come uno smartphone. Con una batteria da 21.000 mAh, dovrebbe durare fino a una settimana.

Questo è Insalata Android Che si riferisce alla versione Oukitel WP19, che si distingue da molti altri smartphone per la sua enorme batteria. Se ti lamenti della scarsa durata della batteria del tuo smartphone, questo dispositivo dovrebbe fare il trucco (magari a scapito delle prestazioni e del design).

L’indipendenza che fa sognare

Oukitel afferma che il suo WP19 può durare al massimo una settimana con la batteria. Il telefono può funzionare per 36 ore di riproduzione video, 123 ore di ascolto di musica, 122 ore di chiamate e fino a 2.252 ore in standby (poco più di tre mesi). Meglio di un generatore.

Una batteria multiuso in cui la carica può essere invertita, il che significa che puoi ricaricare un sacco di cose: cuffie, orologio connesso, scooter elettrico, auto elettrica (tranne forse quelle ultime due quando sono le stesse).

Oukitel WP19 può essere ricaricato a 27W via cavo; Ciò equivale a quattro ore di ricarica per passare da 0 a 100%. È lungo, ma secondo Insalata Androidun’ora di ricarica equivale a un giorno di utilizzo, il che non è male.

Rispetto alle dimensioni di questo smartphonenon ne conosciamo le dimensioni esatte, ma diciamo che è paragonabile alle dimensioni di una batteria esterna, perché è (in parte) la stessa.

Cosa offre Oukitel WP19 sui dispositivi?

Questo smartphone non viene utilizzato solo come fermaporta, ma può anche essere utilizzato… uno smartphone. È dotato di SoC MediaTek Helio G95 4Gcomparabile au Snapdragon 720GE 8 GB di RAM e 256 GB di memoria espandibile. Sul lato dello schermo, è presente un pannello LCD FHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Nella parte verticale, ci sono tre fotocamere sul retro, con un sensore principale da 64 MP, un sensore notturno da 20 MP e un sensore macro da 2 MP (che deve essere strepitoso… o no). La fotocamera frontale ha un sensore da 16 megapixel. Inoltre, c’è NFC e Bluetooth 5.0 e il telefono Oukitel funziona con Android 12 e servizi Google. Inoltre, ha un sensore di impronte digitali sul lato.

Sebbene l’Oukitel non sia sorprendentemente in vendita a Castorama o Leroy Merlin a causa della sua forma a mattoni, è ancora disponibile su AliExpress per € 687,81 al momento della stesura. Ovviamente non vi consigliamo di acquistare questo smartphone, perché le bande di rete di cui è dotato non sono necessariamente compatibili con quelle utilizzate in Francia. Inoltre, Oukitel è un marchio specialità», è difficile ottenere garanzie su sistema operativo e/o aggiornamenti di sicurezza; Lo stesso vale per il servizio post vendita, come indicatoInsalata Android.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.