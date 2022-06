Apple Arcade: 3 giochi in arrivo, incluso uno dal creatore di Shenmue

Apple ha appena rivelato l’elenco dei nuovi prodotti per giugno 2022. In programma, su Apple Arcade, un gioco Dal famoso Yu Suzuki e da altri soprannomi.

Il catalogo di giochi di Apple Arcade si amplierà con nuovi giochi nei prossimi giorni. Bisogna ammettere che il programma di questo giugno sembra attraente. Tra le novità, c’è il gioco Yu Suzuki e alcuni altri.

Frogger ed effetti rimbombanti

Una novità riguarda la piccola rana verde di Konami Studio. Dopo il successo di Frogger in Toy Town, esplora nuovi livelli con la rana verde (modalità rublo) dove dovrai risolvere un gran numero di enigmi.

La data di uscita di questa nuova compilation è stata fissata per venerdì 3 giugno 2022.

Cooking Mama: Cucina!

In questo gioco potrai mostrare il tuo talento culinario a chi ti circonda. Scegli diversi strumenti e componenti e dai spazio alla tua creatività. In pratica, è un insieme di minigiochi tanto facili quanto divertenti. Il gioco promette un buon gameplay poiché gli ingredienti e gli utensili da cucina cambieranno ogni giorno.

Il gioco sarà disponibile per il download dal 17 giugno 2022

Tornado d’aria

Infine, la dolce sorpresa è prevista per il 24 giugno, con l’uscita di Air Twister. Questo gioco non è altro che il nuovo gioco del famoso Yu Suzuki (Out Run, Shenmue, ecc.)!

In questo gioco dovrai incarnare la Principessa Arch in diverse battaglie contro strani invasori per salvare il pianeta dalla distruzione. Guarda il trailer ufficiale qui sotto:

Ovviamente, ci aspettiamo un buon grande gioco arcade nella giusta prospettiva. Questo è il tipo in cui Yu Suzuki ha praticamente dato prova di sé con titoli come Out Run, Hang On o persino Space Harrier.

Volevamo giocare al nuovo Diablo in questo lungo weekend, ma sfortunatamente Il nuovo Diablo non sarà disponibile in Belgio a causa delle sue loot box.

_

