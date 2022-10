Krëfel abbassa il prezzo del Samsung Galaxy S21 + 128 GB!

Quali sono le specifiche del Samsung Galaxy S21+?

Il Galaxy S21+ Dotato di una fotocamera selfie da 10 MP sulla parte anteriore e 3 obiettivi sul retro: un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP per scatti panoramici, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un obiettivo Tele da 64 MP per foto di livello professionale. Per immagini dettagliate e più impressionanti, Galaxy S21+ utilizza la tecnologia AI Zoom che consente lo zoom digitale fino a 30 volte. Scatta foto e video senza vibrazioni con Zoom Lock che stabilizza le tue foto. Con l’S21+, sarai in grado di girare video 8K a 24 fotogrammi al secondo, con una vera qualità cinematografica. fortissimo, Galaxy S21+ Dotato di un nuovissimo processore applicativo a 5 nm. Di Un chip molto potente che facilita l’uso di applicazioni AI, ad esempio. La batteria da 4000 mAh ti offre una carica per l’intera giornata. Approfitta del Super Motion a 120 Hz per transizioni dello schermo ultra fluide e scorrimento sul tuo smartphone. Ottieni anche Dynamic AMOLED 2x, per uno schermo più luminoso e un migliore rapporto di contrasto.

Dove acquistare Samsung Galaxy S21 + al miglior prezzo in Belgio?

Tentato da questo fantastico smartphone Samsung? Design, prestazioni, qualità… è tutto lì. Al momento, Krëfel propone di acquistare il nuovo Samsung Galaxy S21 + 5G 128 GB Phantom Black a 849 euro anziché 949,95 euro, ovvero uno sconto immediato di -100,95 euro (-11%). stai attento, Questa offerta è valida solo fino al 15 novembre. Ordina il Galaxy 21+ e goditi la massima tranquillità grazie a una garanzia del produttore di 2 anni. Hai la possibilità di acquistarlo online e approfittare della consegna a domicilio gratuita e veloce oppure recarti presso il punto vendita Krëfel più vicino per ritirarlo in negozio. In questo caso, controlla se l’S21+ è disponibile.

