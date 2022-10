Puoi rispondere a questa domanda posta da Elon Musk in un colloquio di lavoro?

Bene, dato che siamo così gentili, ti diamo la risposta: Al Polo Nord o al Polo Sud. Come ha scritto Ashley Vance, “Una risposta è “al Polo Nord” e la maggior parte degli ingegneri la capisce immediatamente. Quindi, Musk riprende: “E dove altro potrebbe essere?” L’altra risposta è da qualche parte vicino al Polo Sud, dove se cammini per un miglio a sud, la circonferenza della Terra si riduce a un miglio. Meno ingegneri trovano questa risposta e Musk è felice di spiegarla a loro e ad altri, aggiungendo alle sue spiegazioni buone equazioni. Tende ad essere meno interessato alla risposta che dà il suo visitatore che al modo in cui descrive il problema e il suo modo di risolverlo.“

Elon Musk non è l’unico CEO con la sua domanda preferita. Per Jules Walters, che lavora in Slack, la domanda è più semplice: “Delle persone con cui hai lavorato, chi ti piace e perché?Su Etsy, la domanda di Chad Dickerson eraRaccontami di una volta in cui hai davvero rovinato qualcosa. Come l’hai affrontato e come hai affrontato l’errore?Infine, a Duolingo, la domanda preferita del CEO Louis von Ahn è:Cosa ci direbbe di te qualcuno che non ti piace?“

