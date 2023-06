Binance è stato costretto a lasciare il Belgio

Questo non è uno scherzo. Mentre attraverso l’Atlantico bene La notizia dell’ETF Bitcoin è stata accettata dalla SEC Il prezzo di BTC aumenta Binance sta vivendo tempi un po’ bui nel vecchio continente. In effetti, abbiamo appena appreso dai nostri colleghi di Les Echos che Binance deve lasciare il suolo belga.

La Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) annuncia che Binance è stata costretta a lasciare il paese del Benelux. Dopo l’indagine, il regolatore ritiene che la più grande piattaforma di criptovalute del mondo stia operando senza consenso sul suolo belga e potrebbe persino rischiare un procedimento penale.

“Binance non è riuscita a dimostrare, in modo documentato e convincente, che i servizi di scambio tra valute virtuali, valute fiat e portafogli di custodia, offerti e forniti sul suolo belga, sono svolti da un’entità legale regolata dalla legge di un altro stato membro dello Spazio economico europeo”.

Da parte sua, un portavoce di Binance ha affermato che la piattaforma crypto è rimasta delusa dalla notizia.

“Siamo delusi nell’apprendere che la FSMA ha preso questa decisione nonostante le nostre conversazioni in corso. Stiamo rivedendo i dettagli dei loro consigli e continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione in Belgio e in tutto il mondo in conformità con i nostri impegni”.