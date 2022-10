Carenza di carburante nel nord della Francia E il Belgio?

TotalEnergies contattato non confermerebbe quante delle sue stazioni mancavano di benzina. Ma l’AFP ha scoperto che diverse stazioni, di vari marchi, erano vuote mercoledì nel nord della Francia e che molte altre sono state colpite dalla tempesta. I problemi sono spiegati da un movimento di sciopero salariale all’interno di TotalEnergies, ma anche, secondo il gruppo, dai “prezzi bassi” nelle sue stazioni: uno sconto alla pompa di 20 centesimi di euro al litro con conseguente “grande afflusso”, perché il carburante è più economico lì.

Nel centro di Lille, diverse stazioni TotalEnergies sono state chiuse per mancanza di carburante e alla stazione Esso nel centro della città è stata necessaria un’attesa di un’ora per i rifornimenti. «Veniamo da Amsterdam per andare a Parigi, è un’ora e mezza che cerchiamo benzina, questa è la nostra quarta tappa», ha spiegato Sufian Lagmi, che viaggia con il fratello, preoccupata per «le lezioni in ritardo. “

Il portavoce del governo ha contestato il termine “mancanza di” carburante, preferendo fare riferimento a “tensioni” nell’approvvigionamento di alcuni di essi, invitando gli automobilisti a evitare “l’effetto panico”.

Poco prima, il capo della LR per la regione Hauts-de-France, Xavier Bertrand, era preoccupato per la situazione, in una lettera al governo: “Gli automobilisti hanno sempre più difficoltà a trovare stazioni, a volte anche in zone molto lontane dai magazzini, indicando “carenze o lunghe attese” nella sua zona.

Ha scritto: “Chiedo al governo di affrontare rapidamente questa situazione in modo che i servizi pubblici essenziali, come le scuole e i trasporti via terra, possano essere universali”.

Haro sulle taniche

Mercoledì il governatore del Pas-de-Calais ha annunciato il divieto di vendita e acquisto di carburante “in contenitori trasportabili manualmente”, invitando i residenti a “mostrare civiltà e solidarietà”. Secondo lui, la situazione è particolarmente difficile nelle regioni intorno ad Arras e Bethune.

Martedì il gruppo ha promesso di “mobilitarsi per rifornire la rete grazie a ulteriori mezzi logistici”. “Non c’è carenza di carburante perché TotalEnergies ha accumulato scorte e attualmente importa regolarmente”, ha affermato.

Mentre alcuni siti TotalEnergies hanno interrotto il movimento, mercoledì sono stati rinnovati presso la raffineria della Normandia, vicino a Le Havre, la più grande della Francia, che da sola rappresenta il 22% della raffinazione del paese.

Il movimento è stato ampliato anche alla “bio-raffineria” di La Midi (Bouchet-du-Rhone) e al deposito di carburante nelle Fiandre vicino a Dunkerque, “decisamente mobilitato”, secondo Pedro Afonso, eletto CGT del Faisin Raffineria (Rodano), il cui sindacato chiede un aumento degli stipendi del 10% rispetto al 2022.

In questa raffineria, ha ammesso che c’erano “squadre più forti, squadre più deboli” in termini di riempimento, da turno a turno, ma ha confermato che la divisione spedizioni di carburante era “in sciopero al 100%” mercoledì mattina.

Ferran ha sottolineato che “tutto è sul tavolo” per garantire “una risoluzione delle tensioni”, rilevando che lo Stato è stato portato “qua e là, quando necessario”, “per sfruttare scorte strategiche di stazioni di rifornimento”.

Lo sciopero salariale continua anche nelle raffinerie francesi della Esso-ExxonMobil, nella Seine-Maritime e nelle Bouches-du-Rhône, secondo Christophe Hubert, coordinatore CGT del gruppo, che ha osservato che i due siti “rimangono ‘in stallo'”.