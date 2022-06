Prova – Poco F4 GT

Il Poco F4 GT è in qualche modo simile al Poco firmato UFO. Mescola console e smartphone, poiché questo vuole mettere il pacchetto sulle prestazioni per offrire giochi per smartphone al top.

cambiamento sconcertante.

Poco per chi non lo sapesse è il miglior rapporto prezzo/prestazioni. Una scelta che Xiaomi ha sempre cercato di onorare con questo brand. Ma per farlo, devi amputare alcune cose. Come la fotocamera per esempio.

Bene, per una volta, Poco non è nella fascia media con la F4 GT. Conta € 599 quindi siamo in fondo alla fascia alta. Ma dovremo vedere se questo è pienamente giustificato.

Design audace.

Poco F4 GT ha diritto a un design degno di questo nome. Siamo su uno schermo da 6,67 pollici per 210 grammi. In altre parole, un bel bambino. Il tutto in un look audace con i motivi triangolari sul retro che danno uno sguardo più da vicino alla comunità di destinazione. Anche il flash ha ricevuto una qualche forma di fulmine.

Ai lati delle diapositive, ci sono i classici pulsanti a destra e a sinistra. Ma la cosa più interessante in un primo momento sono i due piccoli fermi che permettono il lancio dei trigger dello smartphone.

In generale, la presa è molto buona. Soprattutto se stai passando da uno smartphone di grandi dimensioni. Per le mani piccole, ci vorrà un po’ per abituarsi.

State tranquilli, lo smartphone è protetto dal Gorilla Glass Victus che amiamo. Tuttavia, non esiste un certificato IP che completi il ​​file, il che è un’enorme mancanza. Anche se possiamo capirlo dagli stimoli.

Lato display è presente un display Oled 120HZ non adattivo con risoluzione FullHD+. Ci piacerebbe uno schermo adattivo, ma ehi, non ci lamenteremo.

I fattori dominanti di tutti loro.

Questo è il punto che riguarda tutti, i motivatori. Se questi giochi sono configurabili per azioni rapide, a differenza dei giochi, sono anche completamente personalizzabili negli effetti sonori e altro ancora. Un piccolo widget di personalizzazione che all’inizio sarebbe stato divertente, ma è stato rapidamente disattivato. D’altra parte nel gioco… i giocatori forniscono tutto il loro potenziale.

Scattare e sparare non è mai stato così facile e interagire con Call of Duty per dispositivi mobili. Una funzione in uno smartphone che spiega perché sono lì. Abbiamo davvero più facilità e facilità in tutti i giochi per dispositivi mobili.

Anche il suono è stato modificato per fornire un migliore posizionamento spaziale dei nemici in gioco. va bene. Anche se sembra strano durante il film. Lato fotografico, non ne parleremo ai fan, perché Poco non è famoso per questo e questa non fa eccezione. Gli scatti funzionano bene, ma soffrono di troppi pochi dettagli e di troppi pixel. Ti diciamo che uno smartphone è per i giochi e prende il livello di chip per tutto ciò che ha l’hardware di fascia alta. È il core Snapdragon 8 di prima generazione. Hai tutto il necessario per eseguirlo da solo. Senza contare che se la batteria si esaurisce durante i giochi, il tuo telefono passerà dallo 0 al 100% in soli 25 minuti grazie alla ricarica rapida di Xiaomi 12. Finalmente, eccoci su uno smartphone che piacerà a chi desidera uno Xiaomi 12 senza fotocamere, ma più ottimizzazione del gioco. Qualcosa che tenta tutti con questa versione da gioco di Xiaomi 12, ma dal lato Poco. READ Scivola sulle combo di fumo in Steamy Stacks in Fortnite per Queen Cube Challenges - Breakflip

