Psy e YouTuber PsykoCouac hanno scritto un libro per “alleviare il senso di colpa per la salute mentale”.

Dottore in psicologia e psicoterapeuta privato, Pierre Bordabéry risiede a Marmande (Lotte et Garonne). Sette anni fa, ha iniziato Video su YouTubeSu Il nome è Psycho Quack. Nell’ottobre 2023 ha pubblicato un libro, Non sei tu il problema!

Spiegare la salute mentale a più persone

“Lui mi permette di farlo Trasmettere a molte persone “Domande che i miei pazienti continuavano a porre”, spiega Pierre Bordaberry, conosciuto come PsykoCouac.

Perché durante il dottorato “si rese conto che lì… Su Internet sono disponibili poche informazioni affidabili Su alcune malattie. Il primo sito che è apparso è stato Guarisci te stesso con la preghiera. »

Per sua stessa ammissione, non sapeva nulla del video. Ma con la moda della divulgazione scientifica, si lanciò. “Tutto quello che dovevo fare era prendere la macchina fotografica e scriverci un piccolo testo Pensieri affidabili e immagino me stesso. Video che spiega Con i suoi disegni. “È più facile comprendere il concetto quando il supporto visivo è combinato con quello uditivo. Incorporo battute nei miei disegni, senza spezzare il ritmo.”

Con il suo stile rilassato, Pierre Bordaberry rompe l’immagine di uno psichiatra che usa parole ambigue. “Non voglio essere messo su un piedistallo, lo sono Alla pari con i pazienti. Sempre più psicologi sono naturalisti ed evitano l’immagine mediatica dello psicologo borghese. »

E il libro?

Contattato da Edizioni Leduc, Pierre Bordaberry ha trovato l’occasione per parlarne L’influenza della cultura e dell’ambiente Sulla salute mentale.

Sentirsi in colpa nei confronti dei miei pazienti non serve a molto, se non a dubitare un po’ di se stessi all’inizio. Pierre Bordaberry

“Il problema nasce da una commistione tra quello che siamo e l’ambiente, l’importante è Conoscere le leve “Per aiutarti a cambiare”, aggiunge.

Testi che non troveremo Sul suo canale YouTube, Anche se il libro è concepito con lo stesso approccio. “Quando un argomento mi interessa, lo ricerco e poi lo riassumo.” Depressione, ansia, autostima, peso, problemi del sonno: i temi del libro sono rimasti “così carini, tutti li conoscono o li hanno incontrati”.

Il lavoro è stato scritto in collaborazione con l’autore Alex Lefief-Delcourt. “Alex ha preso le mie idee per strutturare il libro e… Rendilo accessibile a tutti. Senza di essa, ci avrei messo 7 anni per scriverlo! “, Flirtare.

In ogni capitolo troviamo Teorie e influenze Azienda, brevi domande selezionate dal pubblico o dalla redazione, possibili soluzioni e disegni frequenti. Quest’ultimo suggerisce di “bruciare il capitalismo liberale”. “È un modo per essere provocatorio, ma il punto è preciso. Il problema non è il sistema in sé, ma la sua esistenza” Nessuna garanzia Per prevenire gli abusi”, sottolinea lo psichiatra.

Chiavi funzionanti

Originario dei Paesi Baschi, dieci anni fa ha aperto il suo ufficio a Marmande, e contemporaneamente lavora in enti di formazione. Ha imparato ad avere la passione per la ricerca Tecniche corrette Durante il periodo di dottorato. Perché con il motore di ricerca “trovi tutto e il contrario di tutto”.

Ecco perché Pierre Bordaberry insiste nel voler offrire le “chiavi” per farlo Cambia la tua prospettiva Sulla salute mentale. “Non voglio particolarmente dire cosa fare, offro spiegazioni e suggerimenti. Non posso sostituirmi al ricercatore. La risposta non la troviamo, ma dove la troviamo.”

