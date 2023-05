Qual è lo stipendio di un astronauta come Thomas Pesquet?

Oltre alle epiche avventure che vivono nello spazio, gli astronauti guadagnano uno stipendio. normale! Ma quanto guadagnano in Europa o alla Nasa? Scoprire!

Prendendo d’assalto l’aria, trascendendo i cieli e viaggiando nello spazio, gli astronauti o i cosmonauti vivranno sicuramente avventure epiche. Ma questo non è sufficiente per nutrirli quando torneranno sulla Terra. Come tutti gli altri lavoratori, ricevono uno stipendio mensile. Gli stipendi sono diversi dall’Agenzia spaziale europea alla NASA. È lo stesso per gli astronauti che hanno già viaggiato nello spazio e quelli che non l’hanno fatto.

Che studi devo fare per diventare astronauta o cosmonauta?

La cosa più importante per diventare un astronauta è avere una passione per lo spazio, in quanto non esiste un diploma specifico per diventare un astronauta. Ma per reclamarlo, devi avere una formazione di base. Almeno un master scientifico: in medicina, matematica, informatica, fisica, biologia, ecc. Anche Ingegnere Può essere reclutato per diventare un astronauta. Questo è particolarmente vero per Thomas Pesquet. Per l’occupazione, devi avere Almeno 27 anni e 50 anni al massimo.

Oltre a un master o una laurea in ingegneria, è obbligatorio Essere fluenti in inglese E lei ha Competenze personali e psicologiche. Ad esempio, devi essere in grado di stare lontano dalla tua famiglia per molto tempo. Questo accade spesso durante le missioni spaziali.

Durante i suoi servizi sulla Terra, l’astronauta non svolge gli stessi servizi che svolge nello spazio. trascorre le sue giornate Addestramento per potenziali missioni e condotta Lavoro scientifico. Una volta nello spazio, compie un’azione Competenza scientificaEsegue manovre ed esegue lavori di manutenzione sulla stazione spaziale.

Quanto guadagna un astronauta dell’ESA?

Secondo i dati di France Diplomatie, lo stipendio netto di un astronauta appena reclutato varia Da 6.000 a 6.900 euro al mese. Dopo l’arruolamento seguono una formazione specifica presso l’Agenzia Spaziale Europea. Ciò include sessioni fisiche, pratiche e teoriche. Dopo questa formazione, lo stipendio netto di un astronauta europeo aumenta e oscilla tra 7.600 e 8.400 euro al mese. Il passo successivo per un aumento di stipendio è quando l’astronauta esegue missioni nello spazio. Lo stipendio mensile netto aumenta e oscilla Tra 8.800 e 9.700 euro. È a questo livello che attualmente si trova Thomas Pesquet.

Quanto guadagna un astronauta della NASA?

Da un continente all’altro, i requisiti per diventare un astronauta non sono diversi. Per essere reclutati dalla NASA e avere la possibilità di camminare nello spazio sopra le nostre teste, dobbiamo farlo Hanno pilotato almeno un aereo a reazione per 1.000 ore. condizione condizione indispensabile escludendo me. Questo è soprattutto il motivo per cui c’è solo una piccola parte di persone che vogliono davvero essere astronauti. Tuttavia, ci sono casi eccezionali. Alcuni studenti noti per la loro eccezionale intelligenza entrano nella NASA senza 1.000 ore di guida alle spalle.

Si dice che essere accettato ad Harvard sia 74 volte più facile che diventare un astronauta alla NASA. Questo mostra tutte le difficoltà che le persone affrontano nel loro cammino verso lo spazio.

entrato una volta Alla NASA, il salario minimo Circa 5.000 euro al mese e 60.000 euro all’anno. A seconda dei gradi nel mezzo, gli stipendi salgono a diventare 78.000 euro all’anno e salire a 147.000 euro all’anno. L’accesso è piacevole, ma la strada è molto scivolosa.