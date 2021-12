All’età di 85 anni, la salute di Papa Francesco era al centro di tutte le attenzioni

Se mai c’è una domanda delicata, è questa. La salute di papa Francesco è oggetto di tutte le attenzioni in Vaticano, tanto quanto tabù. Mentre Francois festeggia il suo 85esimo compleanno venerdì 17 dicembre, tutti gli occhi sono puntati sulle sue condizioni, che sono oggetto di continue voci.

Se la stampa italiana diffonde regolarmente voci sulla salute del Papa, sul suo stato di esaurimento, sulle sue presunte malattie… il Vaticano ha la tradizione di non commentarle mai. Papa Francesco ha anche chiesto ai servizi di comunicazione del Vaticano di non trasmettere alcuna informazione in questo settore, che ritiene essere “molto speciale”Secondo diverse fonti vaticane.

A gennaio, il Vaticano si è inizialmente rifiutato di rispondere alle domande sullo stato della vaccinazione di Papa Francesco, nonostante quest’ultimo sia stato un convinto promotore del vaccino contro il Covid. E prima che l’informazione fosse confermata, il giorno dopo, in un comunicato ha citato la vaccinazione di Francesco e Benedetto XVI.

Operazione “programmata”, ma pesante

Una notevole eccezione a questo principio, il Vaticano ha annunciato a luglio che Francesco era stato ricoverato in ospedale per un’operazione al colon. Ma la Santa Sede non ha smesso di insistere sulla personalità ” un programma “ Il benigno dell’operazione. In effetti, l’intervento è stato comune ma pesante, soprattutto per un uomo di 84 anni, e ha richiesto diverse ore.

La sala stampa vaticana ha poi emesso ogni giorno un brevissimo controllo sanitario. Prima che François lasciasse l’ospedale 10 giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale, dove avrebbe dovuto continuare la sua degenza in ospedale “circa una settimana”e “Escluse le complicazioni” Secondo il Vaticano.

A fine agosto, in un’intervista alla radio cattolica spagnola Cope, lo stesso François ha ammesso la gravità della situazione. “Sto ancora vivendo”Così aveva risposto al giornalista che lo interrogava. “Un’infermiera mi ha salvato la vita. Un uomo di grande esperienza”.

L’intervento di luglio è la seconda grande operazione che François ha subito. Nell’agosto del 1957, appena entrato tra i gesuiti, fu portato d’urgenza in ospedale con pleurite. Tre mesi dopo, i chirurghi di Buenos Aires gli hanno rimosso il lobo superiore del polmone destro.

Questa volta l’intervento di papa Francesco è dovuto non solo all’infermiera che lo ha avvertito, ma anche all’assunzione del suo nuovo medico personale, a febbraio. Infatti, mentre era in carica, il dottor Roberto Bernabi, geriatra della Clinica Universitaria Gemelli di Roma, sottopose il paziente ad una serie di esami, che portarono alla scoperta” stenosi diverticolare grave con segni di diverticolite sclerosante”, L’infezione del colon si manifesta in particolare con dolore e disturbi del transito.

“Non si ferma mai, lavora all’infinito”

Tuttavia, nonostante l’età, il Papa non ha ridotto il ritmo del suo lavoro, ha continuato ad alzarsi ogni mattina alle 4 del mattino e non ha preso ferie. Per incontrare il loro brillante paziente, gli operatori sanitari, come il fisioterapista che vede regolarmente, vanno direttamente alla residenza di Sainte-Marthe per vederlo.

Dalla sua elezione, Francesco non è più stato nella residenza estiva dei Papi a Castel Gandolfo. “Non si ferma mai, lavora all’infinito”, Commenti, preoccupazione, un parente. Chi lo dice anche I medici lo stanno inseguendo per tenersi in forma.. Un altro aggiunge: “Gli ho detto di allenarsi per 30 minuti al giorno, camminando o su una cyclette, ma non vuole sentire nulla”.

Perché questa reticenza sulla salute papale? La risposta a questa domanda è stata data dallo stesso Francois, durante la sua intervista alla radio spagnola. Appena il Papa entra in ospedale,, Egli ha detto, C’è sempre una brezza segreta o un uragano. “

