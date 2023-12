Il Metodo Singapore sarà introdotto nelle scuole primarie per l’apprendimento della matematica

Rifiuti i cookie associati a contenuti di terze parti attivandoli. Non potrai quindi riprodurre i nostri video che richiedono l’attivazione di cookie di terze parti.

Matematica – La Francia vuole” Adottò gradualmente il metodo matematico di Singapore Mentre l’Indagine sull’istruzione Pisa 2022 condotta dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico colloca la Francia al 23° posto in matematica e registra un calo. Storico » livello degli studenti, Gabriel Attal ha annunciato martedì 5 dicembre delle misure per cercare di porre rimedio alla situazione.

Per l’insegnamento della matematica nelle scuole primarie, il governo vuole in particolare stabilire “ Metodo Singapore “, Paga “studente modello” Secondo l’OCSE è molto avanzato in matematica, scienze e lettura. Un metodo basato sulla manipolazione e sulla sperimentazione, che è già applicato in 70 paesi e in tutte le scuole di Singapore a partire dagli anni ’80.

Il principio di questo programma rivolto agli studenti dalla sesta classe della scuola media alla prima media è quello di presentare un concetto matematico utilizzando tre fasi: concreto, pittorico e riassuntivo (Guarda il nostro video in cima all’articolo). Quindi il bambino sperimenta per la prima volta la manipolazione di oggetti, come cubi o gettoni. Questi oggetti vengono poi sostituiti con immagini o diagrammi. Una volta acquisiti i concetti, gli studenti utilizzano numeri e simboli.

“Prima di spogliarsi, cemento.”

Questo metodo, che non è nuovo, è già applicato in alcune scuole francesi. “Vogliamo che il bambino si abitui alla visione diretta, e questo è molto positivo. Ma prima deve imparare a vedere con i propri occhi. Prima dell’astratto, il concreto. Prima della formula, l’immagine. Prima dell’idea pura, il un’idea sensibile.” Questa è la legge generale della sana pedagogia. “già scritto da Ferdinand Buisson, direttore dell’istruzione primaria durante il regno di IIIH La Repubblica alla fine del XIX secoloH Al-Qarn nel suo dizionario educativo, 1882.

Il Consiglio Scientifico per l’Educazione Nazionale (CSEN), guidato dal neuroscienziato Stanislas Dehaene, pubblica regolarmente raccomandazioni nella direzione della franchezza e della manipolazione. Questo approccio molto concreto, che ricorda il metodo Montessori, permetterebbe anche di introdurre concetti come frazioni o decimali molto prima, in CE1 e non più in CM1. Sapendo che alla fine delle scuole medie, o anche delle superiori, molti dei nostri studenti sono ancora alle prese con questi concetti cruciali.

Il governo vuole quindi introdurre il metodo Singapore, come parte di una revisione dei programmi della scuola primaria che inizierà a settembre con le classi dall’asilo nido al CE2. Il ministro Gabriel Attal si pone due obiettivi “I principi” : “Semplificazione”con “programmi più piccoli”et al “una precisazione” Sugli obiettivi.

“Il livello dei nostri studenti è basso”

Per la matematica, Gabriel Attal più in generale richiese A “stordito” et al “Mi rammarico del calo del livello dei nostri studenti e della perdita del gusto in questa materia.” Mentre lei “Assolutamente essenziale”. Ha annunciato che sarà istituita una nuova prova di maturità in matematica e cultura scientifica anche in prima elementare, a partire dall’anno accademico 2025-2026.

“In matematica, il forte calo osservato in Francia tra il 2018 e il 2022 è il più grande dai tempi del primo studio di Pisa”. Nel 2000, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha osservato che questo declino era “ 21 punti a fronte di un calo di 15 punti della media Ocse ». Ma la Francia non è lo studente peggiore, anzi.

Perché se l’Asia domina la vetta della classifica con Singapore, Giappone, Corea, Hong Kong, Macao e Taipei, alcuni studenti europei ottengono risultati peggiori della Francia in matematica. Ciò è particolarmente vero per Germania, Norvegia e Finlandia. Questi tre paesi stanno già sperimentando cali di performance maggiori di quelli osservati qui.

