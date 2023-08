Proteste in India dopo la pubblicazione di un video in cui un’insegnante incoraggia i suoi studenti a picchiare in lacrime uno studente musulmano

Un video controverso, registrato in una scuola privata a Muzaffarnagar (India settentrionale), diffuso sui social network per 24 ore, ha suscitato polemiche in India. Vediamo un’insegnante seduta al suo banco di fronte ai suoi studenti, e uno di loro è in piedi vicino al banco e piange. Gli altri bambini si siedono per terra, con i fogli delle lezioni sulle ginocchia. Poi un giovane studente si alza e viene a schiaffeggiare il ragazzo in piedi. Sentiamo la persona ripresa ridere, mentre l’insegnante incoraggia gli altri studenti ad venire ad accarezzare il loro piccolo amico che piange.

Le immagini avrebbero suscitato scalpore in India, dove i funzionari eletti presenti sulla scena hanno condannato l’atto di discriminazione nei confronti della giovane vittima, che sembrava essere musulmana. Un leader del Congresso indiano ha condannato in particolare i fatti riguardanti X: “Piantare il veleno della discriminazione nella mente di bambini innocenti, trasformare un luogo sacro come una scuola in un mercato dell’odio: non c’è niente di peggio che un insegnante possa fare nel proprio Paeseha denunciato. Dopo la diffusione delle immagini, le autorità locali hanno aperto un’indagine e i genitori del bambino maltrattato hanno deciso, vista l’entità della controversia, di sporgere denuncia contro l’insegnante. “Non vogliamo che ciò accada ad altri bambini.”Lo hanno detto ai media locali.