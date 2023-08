La migrazione delle cicogne è iniziata. Uno spettacolo che vale la pena vedere per qualche giorno

Le vacanze finiranno presto. E un mese dopo, anche la fine dell’estate. La natura ce lo dice. L’autunno si avvicina. Le cicogne che arrivano qui alla fine della primavera per nidificare e riprodursi sono già in viaggio verso l’Africa, dove trascorreranno l’inverno.

Diversi fotografi si sono incontrati ieri sera tra Charleroi e Coffin a Tarcennes. Una sessantina di cicogne si erano fermate lì per mangiare e riposarsi prima del lungo viaggio. La loro presenza non è sfuggita agli appassionati:“Siamo tornati da Vichy, con mio marito, spiega una donna che passa di lì. Torniamo a Neville. Alzo sempre lo sguardo e ho sempre la macchina fotografica accesa. Ho visto una cicogna sul lampione e ho detto a mio marito di fermarsi.”. Fermati in tempo. Un vicino lo conferma: “Vivo qui a due passi di distanza da 33 anni. Non avevo mai notato un raduno come questo. Ciò che mi piace della fotografia di animali è che non disturba la calma degli animali. E lì è piuttosto zen. Possiamo avvicinatevi un po’, non sembrano disturbati.”.

Olivier Bourgé è un fotografo professionista. Non appena ha saputo di un simile raduno, è saltato in macchina, armato del suo teleobiettivo: “ È stato un amico a chiamarmi dicendomi ‘Olly, qui c’è una concentrazione impressionante di cicogne’. Ed è assolutamente bellissima. È un momento magico. Possiamo osservarli tranquillamente mentre mangiano piante o vermi. Ora sono appoggiati sui pali dei lampioni lungo la strada N5. Sullo sfondo c’è una luna meravigliosa. Fa splendide foto. La vita è bella. natura meravigliosa”.

La migrazione della cicogna è ancora agli inizi e nei prossimi giorni potresti vedere questo impressionante uccello non lontano da casa tua.