“Far mangiare l’urina a uno chef geniale”: la folle idea del candidato belga durante la prova di abilitazione a “Top Chef”

Questo lunedì sera, l’ottava puntata del programma Capo supremoEra posto sotto il segno della natura, con cinque candidati nella bandiera arancione e tre nella bandiera grigia.

Per il primo test, Claire Smith, eletta miglior chef del mondo a tre stelle, è entrata e ha chiesto a Brian, Jurek, Valentin e Marie di creare il fiore più bello. La valutazione è stata effettuata in due fasi. Per prima cosa, lo chef ha selezionato visivamente il fiore più bello, qualificando così Mary per la settimana successiva. Poi, dopo aver assaggiato gli altri tre piatti, Jurek non si è lasciato convincere dallo chef.

Disporre i funghi al centro del piatto

Per il secondo evento si è unito alla squadra un altro famoso chef, Simone Zanoni. Molto impegnato nella responsabilità ambientale, ha scelto come tema la sublimazione dei funghi ostrica, un fungo, al centro del piatto. Quentin, Pavel, Arno e Cloutier hanno avuto 1 ora e 45 minuti per preparare il loro piatto, utilizzando gli avanzi dei candidati della prova precedente.

Arnaud, il candidato belga, ha osato presentare un dessert con funghi cardoncelli a forma di neve gialla e bianca, che ha chiamato “Pipi au pleurote”, in riferimento al “pisciare nella neve”. “Trovo divertente l’idea di far mangiare l’urina allo chef stellato“, ha spiegato ai suoi comandanti di battaglione Stephanie Le Quellec, Dominique Crenn e Hélène Darroze. Nonostante le loro preoccupazioni per questa proposta, il candidato ha continuato il suo slancio.

Il dessert belga al filtro non è riuscito a impressionare lo chef ospite. ©RTLTTVI

Sfortunatamente per il candidato belga, il turbato chef Zanoni non ha capito il collegamento tra il piatto e il suo nome. Nell’ultima sessione di prova, Arnault si è trovato in un test dell’ultima possibilità contro Jurek.

I candidati avevano 45 minuti per preparare una macedonia. Purtroppo Arno non riuscì a convincere i suoi comandanti di battaglione che assaggiavano i ciechi.

Dopo 8 settimane, il candidato belga lascia l’avventura Capo supremo.

La prossima settimana modificheremo le carte!

Il vento del cambiamento soffia nelle cucine Capo supremo ! La prossima settimana, i sette candidati ancora in competizione attendono una grande trasformazione.

Dì addio alle squadre arancione e grigia e fai posto a una nuova dinamica mentre gli chef formano coppie fino alla gran finale. Nel corso della prossima puntata, infatti, ogni chef prenderà un candidato sotto la propria protezione, formando così sei coppie competitive. Il settimo candidato sarà eliminato dal concorso.

Questo annuncio rimescola le carte e promette una competizione più intensa che mai! Lo scopriremo lunedì 13 maggio su RTL TVi o tramite la piattaforma RTL Play.