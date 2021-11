Questo progetto vuole andare più veloce e più lontano che unire Shiba Inu e Bitcoin!

StakeMoon apparirà nelle prossime ore. Di cosa si tratta veramente? Nuova criptovaluta? Questo è un rapido riassunto della portata del fenomeno. Stakemoon non è solo la nuova criptovaluta più innovativa ad apparire su DEX (Decentralized Exchange) PancakeSwap. E ‘molto più di questo. Solo attraverso una prevendita di grande successo, il progetto è stato in grado di raccogliere oltre $ 500.000. Questo potrebbe essere il momento migliore per investire in un progetto StakeMoon. Tuttavia, ci sono cattive notizie per coloro che leggono questo: questa prevendita è terminata oggi.

Ma non tutto è perduto. La quotazione su PancakeSwap ti dà una seconda possibilità. Questo mercato decentralizzato funziona come qualsiasi altro exchange. Con la differenza che tutto è automatizzato. Non passare attraverso una terza parte fidata come Binance o Kraken. I DEX sono il futuro delle criptovalute. È sempre più comune che i progetti di alta qualità appaiano per primi su queste piattaforme. Il valore dello StakeMoon dipenderà esclusivamente dall’offerta e dalla domanda. Quindi, saprai rapidamente se la comunità convalida questo progetto.

Oltre a questo meraviglioso progetto, troverai grandi nomi di Finixio, l’azienda inglese specializzata nella creazione di lead nel mondo finanziario.

“Crediamo che il detentore di token ideale sia qualcuno che crede nella visione a lungo termine del progetto crypto in questione e vogliamo premiare coloro che restano con noi”, ha affermato Scott Ryder, CEO di StakeMoon.

Questo è il motivo dietro la politica delle commissioni su StakeMoon. Ogni transazione è soggetta a una commissione del 15%. Questo può sembrare enorme in un ecosistema in cui ci sono molte criptovalute e consente di eseguire transazioni istantaneamente e a un costo inferiore. Ma c’è un motivo: StakeMoon non pretende di essere una moneta. E nessun modo per pagare.

Invece, StakeMoon ha un obiettivo: lo staking. È nel nome. Con StakeMoon, non comprerai e venderai le tue monete ogni due minuti. non lo farai negoziazione quotidiana. Ti arricchirai applicando il buon vecchio metodo Acquista e tieni.

“I titolari di carta che allocano i propri token StakeMoon riceveranno a loro volta dei premi. I rispettivi token StakeMoon vengono utilizzati allo scopo di confermare le transazioni blockchain, quindi eventuali commissioni pagate successivamente dal mittente vengono equamente distribuite a coloro che partecipano al programma di staking. ” Scott Ryder aggiunge.

Della commissione di transazione del 15%, il 10% va a proprietari saggi che non vendono il loro StakeMoon. Mentre il 5% è per Piscina Fluidità del token.

Questo progetto si baserà principalmente sulla comunità e sul design della campagna StakeMoon. Le commissioni hanno lo scopo di spaventare i day trader e gli speculatori di domenica. Per rafforzare questa community, il progetto si è dotato delle migliori armi. Utilizzando il nostro canale Telegram, dove puoi contattare la community e il team di sviluppo di StakeMoon: https://t.me/StakeMoonOfficial. Se cerchi informazioni, hai anche il loro sito web https://stakecoins.com/. Infine, per completare il perfetto set di connessioni digitali, puoi seguire il progetto anche sui principali social network, Twitter e Instagram.

Quindi non aspettare oltre. Se ti sei perso la prevendita, prova a saperne di più su questo progetto. E quando vedrai la forza tecnica e fondamentale di StakeMoon, potrai andare ad acquistare il token in tutta sicurezza su PancakeSwap.