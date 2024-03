PRONOS PARIS RMC Capocannoniere della giornata del 2 marzo – Premier League inglese

Le nostre aspettative : Mohamed Salah (Liverpool) segna al Nottingham (1,88)…se torna disponibile

Leader della Premier League inglese e attacco con più reti d'Inghilterra (63 gol), il Liverpool dovrebbe affrontare oggi il Nottingham Forest (17esimo posto e primo non retrocesso). E quando i Reds riescono, spesso c'entra anche Mohamed Salah. L'attaccante egiziano ha segnato quindici gol in ventuno partite, di cui ha giocato solo un tempo dal ritorno della Coppa d'Africa: ha segnato al Brentford, ma non ha giocato la finale di Coppa di Lega contro il Chelsea né contro il Southampton nella finale di Coppa di Lega. tazza. Se tornasse questo fine settimana, Mohamed Salah, che ha già segnato all'andata contro il Forest, potrebbe essere ancora decisivo. Prima di scommettere su di lui, assicurati che sia un principiante. Altrimenti, scegliete Son (Tottenham) contro Crystal Palace (2.10). Hai una visione ampia!

Affidabilità: 55%

altre opzioni:

Son (Tottenham) segna contro il Crystal Palace (2.10)

Aubameyang (Marsiglia) segna a Clermont (2.30)

Darami o David segnano contro Reims – Lille (1,92)

Voto complessivo dei quattro marcatori di oggi: 17,43

Christophe Payet Giornalista RMC Sport