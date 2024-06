Un avversario dei Red Devils si bagna: ‘Il Belgio è favorito per gli Europei’ – All Football

Mercoledì i Red Devils giocheranno un’amichevole contro il Montenegro. L’allenatore montenegrino ha grandi sogni per la squadra belga.

Tra poco meno di due settimane l’euro entrerà in vigore in Germania. Oltre all’allenamento a Tubize, i Devils potranno contare su due amichevoli contro Montenegro e Lussemburgo per ritrovare la forma fisica.

Robert Prosineki è l’allenatore la Montagna NeraHa parlato alla stampa prima della riunione di domani. L’ex giradischi è pieno di elogi per i Red Devils.

I montenegrini sono rispettosi ma senza paura

Nelle dichiarazioni riportate da Het Nieuwsblad ha dichiarato: “Il Belgio non è solo il favorito per la partita di mercoledì, ma anche per l’Europeo”. Ma continua a non presentarsi come una vittima consenziente: “Non dobbiamo avere paura dell’avversario perché non vogliamo semplicemente venire qui a difendere”.

Quindi il Montenegro viene anche dalle ambizioni: “Abbiamo alcune armi segrete che vogliamo provare, mettere in atto”. Belgio c’è un problema. “Vogliamo prepararci per la Società delle Nazioni, che riprenderà in autunno.”

Questo può quindi essere un buon primo test per i demoni in allenamento e privarli di diversi frame.