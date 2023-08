Pro League: con una tripletta di Jansen, Anversa schiaccia Kortrijk su Boswell (6-0)

Jansen ha rapidamente aperto le marcature per la sua squadra (10°), deviando in forza un cross di Gaston Avila sulla fascia sinistra. L’Anversa ha quindi aperto, approfittando della generosità della difesa del tribunale e strangolando completamente il recupero dell’avversario. Il break arriva al 22′, su uno sfortunato contrasto di Martin Wasinski. Jansen ha approfittato della buona pressione dei suoi compagni per segnare il secondo gol, e la palla è tornata ai suoi piedi a sinistra del rettangolo (35). L’Anversa ha segnato il quarto gol prima della fine del primo tempo e Gerano Kirk ha beneficiato di un buon servizio di Jacob Ondrika (43).

Gli uomini di Edward Steele non hanno completato la classifica nel secondo tempo e hanno subito altri due gol. Jansen ha segnato il terzo su un nuovo fumble di squadra (58esimo), così come Arbnor Muja pochi minuti dopo (67esimo). Grazie a questa vittoria, Anversa salì temporaneamente al primo posto, insieme a Union-Saint-Gilloise, La Gantoise e Saint-Trond. Con la terza sconfitta in altrettante partite, Kortrijk è stata l’ultima. Cyril ospiterà Eupen il 20 agosto, mentre Anversa si recherà all’OHL venerdì prossimo.