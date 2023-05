La NATO ha i piani militari più dettagliati dalla Guerra Fredda: “Il conflitto potrebbe sorgere in qualsiasi momento”

Sono passati diversi decenni da quando la NATO ha fatto grandi piani militari, perché nessun paese è stato una minaccia per un conflitto internazionale dalla Guerra Fredda. Ma questo cambierà in base alle informazioni di Reuters. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra ancora in corso, l’organizzazione ha dichiarato che era ora necessario preparare una risposta militare prima che scoppiasse un conflitto internazionale. Ciò è in previsione del vertice della NATO che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania. Dobbiamo essere preparati al fatto che il conflitto può sorgere in qualsiasi momento.ha detto l’ammiraglio Rob Bauer, un alto funzionario militare della NATO.

Durante questo incontro, i leader degli stati membri dell'alleanza riceveranno documenti di diverse centinaia di pagine che dettagliano i piani militari segreti in caso di attacco, ad esempio dalla Russia. Questi fascicoli classificati indicheranno in particolare quali forze difenderanno quali zone, come si faceva durante la Guerra Fredda. "Gli alleati sapranno esattamente quali forze e capacità sono necessarie, incluso dove, cosa e come schierare".Ha spiegato il capo della NATO Jens Stoltenberg. Ciò non significa che la NATO intenda dispiegare più forze nell'est, perché la Russia potrebbe vederlo come una minaccia, secondo Ian Hope, uno storico di SHAPE della NATO. "Se i russi costruiscono forze al confine, ci innervosiamo, e se costruiamo forze al confine, li innervosiamo"., ha riassunto con Reuters. Ian Hope ha aggiunto: "Con tutti i satelliti, con tutta l'intelligenza, possiamo vedere maturare una crisi".